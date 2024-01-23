تنفيذ 7 مشاريع مائية في إدارة مياه المفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 22 كانون الثاني(بترا)- نفذت ادارة مياه المفرق، 7 مشاريع مائية من أصل 14 مشروعا في عدة مناطق ضمن اختصاص الإدارة في المحافظة.
وقال مدير الإدارة المهندس سالم الشلول، إن نسبة الإنجاز في المشاريع كافة، والتي تم إحالتها للتنفيذ في شهر تشرين الثاني الماضي بلغ 50 بالمئة، لافتا إلى أن تكلفة المشاريع التي تم إحالتها ضمن موازنة الإدارة للعام الماضي، بلغت 3ر1 مليون دينار .
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية، أن هذه المشاريع ستسهم في تحسين الوضع المائي للمشتركين، إضافة إلى انعكاساتها الإيجابية في تقليل نسبة الفاقد من المياه.
وشملت المشاريع، شبكة مياه الغدير الأخضر، ومشاريع تحسين وتمديد خطوط مياه في قضاءي رحاب ومنشية بني حسن، وتحسين شبكات المياه في فاع والحرس وحوشا والأكيدر وقضاء السرحان، وحفر بئر في منطقة الزبيدي، وتحسين شبكات المياه في الزعتري ومنشية الفواعرة، وإيصال خطوط المياه إلى أحياء الغبايا الغربي والعليا والسهل وشمر، ومشاريع صيانة وتركيب خطوط مياه في الزنية والخبرة والمزرعة وبلعما وحيانات وضواحيهم .
--(بترا)
ه ق/ ف م
22/01/2024 17:28:24
MENAFN23012024000117011021ID1107755060
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