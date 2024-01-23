تنفيذ 7 مشاريع مائية في إدارة مياه المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 22 كانون الثاني(بترا)- نفذت ادارة مياه المفرق، 7 مشاريع مائية من أصل 14 مشروعا في عدة مناطق ضمن اختصاص الإدارة في المحافظة.

وقال مدير الإدارة المهندس سالم الشلول، إن نسبة الإنجاز في المشاريع كافة، والتي تم إحالتها للتنفيذ في شهر تشرين الثاني الماضي بلغ 50 بالمئة، لافتا إلى أن تكلفة المشاريع التي تم إحالتها ضمن موازنة الإدارة للعام الماضي، بلغت 3ر1 مليون دينار .

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية، أن هذه المشاريع ستسهم في تحسين الوضع المائي للمشتركين، إضافة إلى انعكاساتها الإيجابية في تقليل نسبة الفاقد من المياه.

وشملت المشاريع، شبكة مياه الغدير الأخضر، ومشاريع تحسين وتمديد خطوط مياه في قضاءي رحاب ومنشية بني حسن، وتحسين شبكات المياه في فاع والحرس وحوشا والأكيدر وقضاء السرحان، وحفر بئر في منطقة الزبيدي، وتحسين شبكات المياه في الزعتري ومنشية الفواعرة، وإيصال خطوط المياه إلى أحياء الغبايا الغربي والعليا والسهل وشمر، ومشاريع صيانة وتركيب خطوط مياه في الزنية والخبرة والمزرعة وبلعما وحيانات وضواحيهم .

--(بترا)

ه ق/ ف م

22/01/2024 17:28:24