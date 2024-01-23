الجيش الإسرائيلي: إصابة 13 عسكريا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 13 عسكريا من جنوده في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال جيش الاحتلال، إن جنودا من لواء كفير غادروا مساء أمس الأحد قطاع غزة لأيام عدة، وتم الاستعاضة عنهم بقوات أخرى في خانيونس.

--(بترا)

رصد/ف ق/رق

22/01/2024 17:25:24