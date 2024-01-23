الجيش الإسرائيلي: إصابة 13 عسكريا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش الإسرائيلي: إصابة 13 عسكريا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
1/23/2024 3:00:48 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إصابة 13 عسكريا من جنوده في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، قال جيش الاحتلال، إن جنودا من لواء كفير غادروا مساء أمس الأحد قطاع غزة لأيام عدة، وتم الاستعاضة عنهم بقوات أخرى في خانيونس.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
22/01/2024 17:25:24
MENAFN23012024000117011021ID1107755059
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