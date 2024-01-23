2824 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 2824 طنا، منها 1800 طن خضار، و809 أطنان فواكه، و214 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 8 و18، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.
--(بترا)
رح/ ف م/رق
22/01/2024 17:14:56
MENAFN23012024000117011021ID1107755058
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