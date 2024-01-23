2824 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 2824 طنا، منها 1800 طن خضار، و809 أطنان فواكه، و214 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والبطاطا بين 25 و40، والبندورة بين 8 و18، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 40 و60، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و85 قرشا.

--(بترا)

رح/ ف م/رق

22/01/2024 17:14:56