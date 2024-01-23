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مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك واتحاد المرأة الأردنية

1/23/2024 3:00:45 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 22 كانون الثاني (بترا)- وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد ورئيسة جمعية اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بهدف تأطير التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والدراسات والبرامج التدريبية والتوعوية التي تُعنى بالمرأة.
وأكد مسّاد أن المذكرة تمثل إطارا جديدا لتبادل الخبرات والدراسات والبرامج التدريبية والتوعوية مع الجمعية، وتأطير العلاقة بشكل مؤسسي تخدم المجتمع الأردني، مبينا أهمية التعاون في إعداد الدراسات العلمية والبحثية الرصينة التي تتعلق بالمرأة، ووضع نتائجها أمام صانع القرار، لبناء ورسم السياسات اللازمة.
بدورها، أشارت الزعبي إلى تطلع الجمعية لتنفيذ جملة من البرامج والأنشطة المشتركة المتعلقة بالمرأة، مثمنة جهود الجامعة بقضايا المرأة ودعمها، وحرصها على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وتبادل الخبرات معها بما يخدم المجتمع الأردني.
ونصت بنود المذكرة على تعاون جامعة اليرموك ممثلة بمركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية وجمعية إتحاد المرأة الأردنية لتنفيذ أنشطة تستهدف الطالبات وتسهم في تنمية قدراتهن وإكسابهن الخبرات اللازمة، وتنظيم الفعاليات التوعوية في مختلف المجالات.
كما تنص على أن تعقد الجامعة محاضرات ودورات تدريبية وتوعوية داخل الحرم الجامعي للكوادر الوظيفية والطلبة والمتدربين في المراكز حول العنف الأسري، والتمييز ضد المرأة، والاتجار بالبشر، وحل النزاعات الأسرية بالوسائل البديلة، واستقبال "اتحاد المرأة" لطالبات وخريجات قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة اليرموك والمراكز العلمية التابعة للجامعة كمتطوعات ومتدربات بهدف إكسابهن الخبرات العملية.
--(بترا)
ع ع/م ف
22/01/2024 17:12:12

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