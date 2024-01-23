مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك واتحاد المرأة الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 22 كانون الثاني (بترا)- وقع رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد ورئيسة جمعية اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بهدف تأطير التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والدراسات والبرامج التدريبية والتوعوية التي تُعنى بالمرأة.
وأكد مسّاد أن المذكرة تمثل إطارا جديدا لتبادل الخبرات والدراسات والبرامج التدريبية والتوعوية مع الجمعية، وتأطير العلاقة بشكل مؤسسي تخدم المجتمع الأردني، مبينا أهمية التعاون في إعداد الدراسات العلمية والبحثية الرصينة التي تتعلق بالمرأة، ووضع نتائجها أمام صانع القرار، لبناء ورسم السياسات اللازمة.
بدورها، أشارت الزعبي إلى تطلع الجمعية لتنفيذ جملة من البرامج والأنشطة المشتركة المتعلقة بالمرأة، مثمنة جهود الجامعة بقضايا المرأة ودعمها، وحرصها على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وتبادل الخبرات معها بما يخدم المجتمع الأردني.
ونصت بنود المذكرة على تعاون جامعة اليرموك ممثلة بمركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية وجمعية إتحاد المرأة الأردنية لتنفيذ أنشطة تستهدف الطالبات وتسهم في تنمية قدراتهن وإكسابهن الخبرات اللازمة، وتنظيم الفعاليات التوعوية في مختلف المجالات.
كما تنص على أن تعقد الجامعة محاضرات ودورات تدريبية وتوعوية داخل الحرم الجامعي للكوادر الوظيفية والطلبة والمتدربين في المراكز حول العنف الأسري، والتمييز ضد المرأة، والاتجار بالبشر، وحل النزاعات الأسرية بالوسائل البديلة، واستقبال "اتحاد المرأة" لطالبات وخريجات قسم علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة اليرموك والمراكز العلمية التابعة للجامعة كمتطوعات ومتدربات بهدف إكسابهن الخبرات العملية.
--(بترا)
ع ع/م ف
22/01/2024 17:12:12
MENAFN23012024000117011021ID1107755056
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