أجيال السلام تطلق برنامج ثقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 22 كانون الثاني (بترا)- أطلقت هيئة أجيال السلام برنامج "ثقة"، بالتعاون مع بلديتي السلط والكرك، والمدعوم من منظمة "بورتيكاس" الهولندية.
ويهدف البرنامج وفق بيان للهيئة اليوم الاثنين، إلى تعزيز المشاركة المدنية الشبابية من خلال توفير مساحة للحوار التحويلي بين مجموعة من مسؤولي البلديتين و30 قائدًا شبابيًا.
واكد رئيس أجيال السلام والرئيس التنفيذي بالإنابة، الدكتور مهند عربيات، أن برنامج "ثقة" استمد اسمه من تطلعات أجيال السلام لبناء جسور الحوار والتفاعل، والثقة بين المسؤولين وأصحاب القرار والجهات الحكومية، والشباب الذين يمثلون مجتمعاتهم، بتطلعاتها ومخاوفها وتحدياتها.
وقال إن تعزيز اللقاءات بين المسؤولين الحكوميين والشباب، وتحديدًا الفئات الأقل فرصًا في المشاركة، لبناء خطة عمل شبابية قابلة للتنفيذ تستجيب لأولويات المجتمع في الكرك والسلط، مشيرًا إلى أن أجيال السلام "تتطلع لنتائج هذا المشروع، ولتنفيذه على نطاق أوسع في مراحل مقبلة".
من جانبه، قال رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري: "إن البرنامج يأتي تأكيدًا على التزامنا ببناء قدرات الشباب وإمكانياتهم، وهو امتداد للتعاون والشراكة مع برنامج الحكومة الشفافة الذي تسعى البلدية من خلاله إلى زيادة المساءلة والشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من فئة الشباب".
من جانبه، أشار رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية الكرك الكبرى، بكر المعايطة إلى جهود البلدية في تحقيق التنمية وتلبية تطلعات المجتمع المحلي، وإيجاد الحلول لتحدياته، مبينا أن البرنامج يفتح الأبواب للتفاعلات والمشاركة البنّاءة والمستدامة.
ويتضمن برنامج ثقة الممتد لـ 7 أشهر، ورش عمل وجلسات متابعة في الحوار وتحليل وصياغة السياسات العامة لتحديد الأولويات الشبابية، وتدريبات متخصصة في الاتصالات الاستراتيجية الرقمية.
--(بترا)
را/م ف/ف ق
22/01/2024 16:57:52
MENAFN23012024000117011021ID1107755055
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