أجيال السلام تطلق برنامج ثقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 22 كانون الثاني (بترا)- أطلقت هيئة أجيال السلام برنامج "ثقة"، بالتعاون مع بلديتي السلط والكرك، والمدعوم من منظمة "بورتيكاس" الهولندية.

ويهدف البرنامج وفق بيان للهيئة اليوم الاثنين، إلى تعزيز المشاركة المدنية الشبابية من خلال توفير مساحة للحوار التحويلي بين مجموعة من مسؤولي البلديتين و30 قائدًا شبابيًا.

واكد رئيس أجيال السلام والرئيس التنفيذي بالإنابة، الدكتور مهند عربيات، أن برنامج "ثقة" استمد اسمه من تطلعات أجيال السلام لبناء جسور الحوار والتفاعل، والثقة بين المسؤولين وأصحاب القرار والجهات الحكومية، والشباب الذين يمثلون مجتمعاتهم، بتطلعاتها ومخاوفها وتحدياتها.

وقال إن تعزيز اللقاءات بين المسؤولين الحكوميين والشباب، وتحديدًا الفئات الأقل فرصًا في المشاركة، لبناء خطة عمل شبابية قابلة للتنفيذ تستجيب لأولويات المجتمع في الكرك والسلط، مشيرًا إلى أن أجيال السلام "تتطلع لنتائج هذا المشروع، ولتنفيذه على نطاق أوسع في مراحل مقبلة".

من جانبه، قال رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري: "إن البرنامج يأتي تأكيدًا على التزامنا ببناء قدرات الشباب وإمكانياتهم، وهو امتداد للتعاون والشراكة مع برنامج الحكومة الشفافة الذي تسعى البلدية من خلاله إلى زيادة المساءلة والشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من فئة الشباب".

من جانبه، أشار رئيس قسم العلاقات العامة في بلدية الكرك الكبرى، بكر المعايطة إلى جهود البلدية في تحقيق التنمية وتلبية تطلعات المجتمع المحلي، وإيجاد الحلول لتحدياته، مبينا أن البرنامج يفتح الأبواب للتفاعلات والمشاركة البنّاءة والمستدامة.

ويتضمن برنامج ثقة الممتد لـ 7 أشهر، ورش عمل وجلسات متابعة في الحوار وتحليل وصياغة السياسات العامة لتحديد الأولويات الشبابية، وتدريبات متخصصة في الاتصالات الاستراتيجية الرقمية.

--(بترا)

را/م ف/ف ق

22/01/2024 16:57:52