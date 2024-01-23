محاضرة في البلقاء التطبيقية حول جائزة الجامعة الرسمية المتميزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 22 كانون الثاني (بترا)- نظمت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الاثنين، محاضرة حول"جائزة الجامعة الرسمية المتميزة".
وأوضح مدير مركز الملك عبدالله الثاني للتميز والابداع الدكتور ابراهيم الروابدة، آلية الإشتراك في الجائزة، مؤكدا أن المشاركة إلزامية للجامعات الرسمية، وأن الجائزة جاءت تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة تعزيز أداء الجامعات الرسمية وإبراز أهمية دورها في تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ سياساته .
وأشار إلى أن أهداف الجائزة تتضمن، نشر ثقافة التميز ودعم توجهاتها نحو الإنجاز ، وتفعيل الطاقة الكامنة ورفع أداء العاملين في الجامعات ، وتقديم أفضل الممارسات لتحقيق نتائج متميزة لضمان استدامتها وفق نماذج تميز عالمية ، لافتا إلى عدة مفاهيم أساسية للتميز وهي، تنمية القدرة المؤسسية وتسخير الإبداع والابتكار.
وقال إن للجائزة عدة معايير تتمثل بالقيادة ، والاستراتيجية ، والعاملون من أعضاء الهيئة التدريسية والادارية ، والشراكات والموارد ، والعمليات الخدمات ، ونتائج المتعاملين ، العاملين ، والنتائج الرئيسية.
وأِشار الروابدة، إلى أن الجائزة لها عدة مميزات تطمح لها كل جامعة، وسيتم الاعلان عن الجامعات الفائزة في حفل كبير يقام تحت الرعاية الملكية السامية، ويحق للجامعة الفائزة وضع شعار الجائزة الذي يحدده المركز على وثائقها ومطبوعاتها وموقعها الإلكتروني وفي الحملات الإعلانية وغيرها من الامتيازات.
بدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، إن الجامعة تسعى لتنفيذ الرؤى الملكية في التركيز على التعليم التقني، وسد احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية من الكوادر المؤهلة فنيا وتقنيا، مما يعزز النهضة الشاملة في الوطن.
وأشار العجلوني إلى أن الجامعة توسعت في التوجه نحو التعليم التقني، وفتح التخصصات التي تواكب احتياجات السوق ومهن المستقبل، مبينا أن الجامعة ابتعثت العديد من الشباب للدراسة في أرقى الجامعات العالمية لنقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا للطلبة.
وبين أن رؤية ورسالة الجامعة، تتمثل بتقديم تعليم تطبيقي وتقني عالي الجودة، وتوفير بيئة منافسة حاضنة ومحفزة للإبداع والابتكار، مشيرا إلى سعي الجامعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وفق خطة استراتيجية وتنفيذية تم اعدادها بمنهجية مبتكرة.
وأكد أن إدارة الجامعة ترتكز على عمل مؤسسي جاد ونهج مدروس يسهم العاملون فيها والطلبة، بحثا وتدريسا وتطويرا أكاديميا.
وأكد نائب الرئيس لشؤون ضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، سعي الجامعة لتحقيق رؤيتها المتمثلة بأن تكون جامعة تطبيقية رائدة علميا ومنافسة عالميا، ومتميزة في التدريس والفهم العملي التطبيقي .
وقال الشبلي، أننا نتطلع إلى جائزة الجامعة الرسمية بمعاييرها ومؤشراتها ومضامينها، على أنها مرجعية مهمة تمكننا من تقييم وتقويم جهودنا.
--(بترا)
أع/ ف م/ف ق
22/01/2024 16:56:15
MENAFN23012024000117011021ID1107755054
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