محاضرة في البلقاء التطبيقية حول جائزة الجامعة الرسمية المتميزة

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 22 كانون الثاني (بترا)- نظمت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الاثنين، محاضرة حول"جائزة الجامعة الرسمية المتميزة".

وأوضح مدير مركز الملك عبدالله الثاني للتميز والابداع الدكتور ابراهيم الروابدة، آلية الإشتراك في الجائزة، مؤكدا أن المشاركة إلزامية للجامعات الرسمية، وأن الجائزة جاءت تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة تعزيز أداء الجامعات الرسمية وإبراز أهمية دورها في تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذ سياساته .

وأشار إلى أن أهداف الجائزة تتضمن، نشر ثقافة التميز ودعم توجهاتها نحو الإنجاز ، وتفعيل الطاقة الكامنة ورفع أداء العاملين في الجامعات ، وتقديم أفضل الممارسات لتحقيق نتائج متميزة لضمان استدامتها وفق نماذج تميز عالمية ، لافتا إلى عدة مفاهيم أساسية للتميز وهي، تنمية القدرة المؤسسية وتسخير الإبداع والابتكار.

وقال إن للجائزة عدة معايير تتمثل بالقيادة ، والاستراتيجية ، والعاملون من أعضاء الهيئة التدريسية والادارية ، والشراكات والموارد ، والعمليات الخدمات ، ونتائج المتعاملين ، العاملين ، والنتائج الرئيسية.

وأِشار الروابدة، إلى أن الجائزة لها عدة مميزات تطمح لها كل جامعة، وسيتم الاعلان عن الجامعات الفائزة في حفل كبير يقام تحت الرعاية الملكية السامية، ويحق للجامعة الفائزة وضع شعار الجائزة الذي يحدده المركز على وثائقها ومطبوعاتها وموقعها الإلكتروني وفي الحملات الإعلانية وغيرها من الامتيازات.

بدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، إن الجامعة تسعى لتنفيذ الرؤى الملكية في التركيز على التعليم التقني، وسد احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية من الكوادر المؤهلة فنيا وتقنيا، مما يعزز النهضة الشاملة في الوطن.

وأشار العجلوني إلى أن الجامعة توسعت في التوجه نحو التعليم التقني، وفتح التخصصات التي تواكب احتياجات السوق ومهن المستقبل، مبينا أن الجامعة ابتعثت العديد من الشباب للدراسة في أرقى الجامعات العالمية لنقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا للطلبة.

وبين أن رؤية ورسالة الجامعة، تتمثل بتقديم تعليم تطبيقي وتقني عالي الجودة، وتوفير بيئة منافسة حاضنة ومحفزة للإبداع والابتكار، مشيرا إلى سعي الجامعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وفق خطة استراتيجية وتنفيذية تم اعدادها بمنهجية مبتكرة.

وأكد أن إدارة الجامعة ترتكز على عمل مؤسسي جاد ونهج مدروس يسهم العاملون فيها والطلبة، بحثا وتدريسا وتطويرا أكاديميا.

وأكد نائب الرئيس لشؤون ضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، سعي الجامعة لتحقيق رؤيتها المتمثلة بأن تكون جامعة تطبيقية رائدة علميا ومنافسة عالميا، ومتميزة في التدريس والفهم العملي التطبيقي .

وقال الشبلي، أننا نتطلع إلى جائزة الجامعة الرسمية بمعاييرها ومؤشراتها ومضامينها، على أنها مرجعية مهمة تمكننا من تقييم وتقويم جهودنا.

--(بترا)

أع/ ف م/ف ق

22/01/2024 16:56:15