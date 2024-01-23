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قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي على بلدات لبنانية

1/23/2024 3:00:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 22 كانون الثاني (بترا)- تعرضت بلدات لبنانية جنوبية اليوم الاثنين، لقصف مدفعي إسرائيلي.
وقال مصدر لبناني أمني، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا بقذائف فوسفورية، وسط تمشيط بأسلحة رشاشة من المطلة باتجاه البلدة.
وأضاف أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال أيضا بلدات: الطيبة، وحولا، ومعتقل الخيام، وميس الجبل، ودير ميماس، ومروحين، وشيحين، ويارين والبستان، وسهل مرجعيون.
--(بترا)
ف ج/ ن ح
22/01/2024 16:49:53

MENAFN23012024000117011021ID1107755053

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