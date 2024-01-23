قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي على بلدات لبنانية

قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي على بلدات لبنانية
التاريخ
1/23/2024 3:00:42 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 22 كانون الثاني (بترا)- تعرضت بلدات لبنانية جنوبية اليوم الاثنين، لقصف مدفعي إسرائيلي.
وقال مصدر لبناني أمني، إن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا بقذائف فوسفورية، وسط تمشيط بأسلحة رشاشة من المطلة باتجاه البلدة.
وأضاف أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال أيضا بلدات: الطيبة، وحولا، ومعتقل الخيام، وميس الجبل، ودير ميماس، ومروحين، وشيحين، ويارين والبستان، وسهل مرجعيون.
--(بترا)
ف ج/ ن ح
22/01/2024 16:49:53
MENAFN23012024000117011021ID1107755053
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