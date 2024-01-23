ارتفاع الاسترليني أمام الدولار

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار
التاريخ
1/23/2024 3:00:41 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 22 كانون الثاني (بترا)- صعد الجنيه الاسترليني، اليوم الإثنين، أمام الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ووفق التقارير المالية البريطانية، ارتفع الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.18 بالمئة ليصل إلى 1.2721 دولار، و0.24 بالمئة مقابل اليورو ليصل إلى 1.1688 يورو.
--(بترا)
رش/رق
22/01/2024 16:49:16
MENAFN23012024000117011021ID1107755052
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