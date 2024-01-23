مذكرة تفاهم بين الإئتمان العسكري والإسلامي الأردني لدعم برنامج رفاق السلاح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- وقع مدير عام صندوق الإئتمان العسكري، مهند شحادة والرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، الدكتور حسين سعيد، مذكرة تفاهم ضمن مبادرة برنامج رفاق السلاح للمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وبحسب المذكرة يقدم البنك الاإسلامي الأردني بموجبها مجموعة من المنتجات والخدمات التمويلية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بشروط ميسرة ونسب ربح تفضيلية ولفترات سداد مرنة وبدون عمولة منح ائتمان / تنفيذ التمويل.
وقال مدير عام الصندوق إن تجديد الاتفاقية للسنة الثالثة على التوالي، تأتي استمرارا لتحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في خدمة المتقاعدين العسكريين، وضمن مبادرة برنامج رفاق السلاح التي يشرف عليها سمو ولي العهد، لتقديم نسب مرابحة وإجارة تفضيلية لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
بدوره، قال الدكتور حسين سعيد، "إننا سعداء بأن نكون من أوائل المصارف الأردنية الداعمة للمبادرة الملكية السامية (برنامج رفاق السلاح) منذ انطلاقتها، والتي لاقت إقبالاً مميزا مع الاستمرار بتنفيذها بالتعاون مع صندوق الإئتمان العسكري لخدمة المتقاعدين العسكريين ومساندتهم في تأمين احتياجاتهم التمويلية التي تلبي تطلعاتهم، وتأكيداً لدور مصرفنا في تحمله لمسؤوليته الاجتماعية لخدمة أبناء المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني".
ودعا المتقاعدين العسكريين للاستفادة من المميزات التي تضمنتها مذكرة التفاهم بحصولهم على المنتجات التمويلية المختلفة لشراء (السيارات، والأجهزة الكهربائية، والأثاث، والمنازل، ومواد البناء، والأراضي، إضافة الى العديد من السلع الأخرى)، وفق صيغ بيع المرابحة والبيوع الأخرى أو بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك لشراء (الشقق، والأراضي)، وذلك وفق السياسة الائتمانية والإجراءات التشغيلية الخاصة بالبنك، وضوابط وتعليمات البنك المركزي الأردني بالخصوص.
وبين أن بإمكان الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمات التواصل مع قنوات الاتصال المختلفة التي يوفرها البنك وعلى مدار الساعة، من خلال مركز الاتصال المباشر، وخدمة البنك الناطق، وموقع البنك الإلكتروني إسلامي ماسنجر أو مراجعة أي من فروع ومكاتب البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
--(بترا)
ل م/رق
22/01/2024 16:42:34
MENAFN23012024000117011021ID1107755051
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.