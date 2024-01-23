مذكرة تفاهم بين الإئتمان العسكري والإسلامي الأردني لدعم برنامج رفاق السلاح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- وقع مدير عام صندوق الإئتمان العسكري، مهند شحادة والرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك الإسلامي الأردني، الدكتور حسين سعيد، مذكرة تفاهم ضمن مبادرة برنامج رفاق السلاح للمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وبحسب المذكرة يقدم البنك الاإسلامي الأردني بموجبها مجموعة من المنتجات والخدمات التمويلية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بشروط ميسرة ونسب ربح تفضيلية ولفترات سداد مرنة وبدون عمولة منح ائتمان / تنفيذ التمويل.

وقال مدير عام الصندوق إن تجديد الاتفاقية للسنة الثالثة على التوالي، تأتي استمرارا لتحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في خدمة المتقاعدين العسكريين، وضمن مبادرة برنامج رفاق السلاح التي يشرف عليها سمو ولي العهد، لتقديم نسب مرابحة وإجارة تفضيلية لرفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

بدوره، قال الدكتور حسين سعيد، "إننا سعداء بأن نكون من أوائل المصارف الأردنية الداعمة للمبادرة الملكية السامية (برنامج رفاق السلاح) منذ انطلاقتها، والتي لاقت إقبالاً مميزا مع الاستمرار بتنفيذها بالتعاون مع صندوق الإئتمان العسكري لخدمة المتقاعدين العسكريين ومساندتهم في تأمين احتياجاتهم التمويلية التي تلبي تطلعاتهم، وتأكيداً لدور مصرفنا في تحمله لمسؤوليته الاجتماعية لخدمة أبناء المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني".

ودعا المتقاعدين العسكريين للاستفادة من المميزات التي تضمنتها مذكرة التفاهم بحصولهم على المنتجات التمويلية المختلفة لشراء (السيارات، والأجهزة الكهربائية، والأثاث، والمنازل، ومواد البناء، والأراضي، إضافة الى العديد من السلع الأخرى)، وفق صيغ بيع المرابحة والبيوع الأخرى أو بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك لشراء (الشقق، والأراضي)، وذلك وفق السياسة الائتمانية والإجراءات التشغيلية الخاصة بالبنك، وضوابط وتعليمات البنك المركزي الأردني بالخصوص.

وبين أن بإمكان الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمات التواصل مع قنوات الاتصال المختلفة التي يوفرها البنك وعلى مدار الساعة، من خلال مركز الاتصال المباشر، وخدمة البنك الناطق، وموقع البنك الإلكتروني إسلامي ماسنجر أو مراجعة أي من فروع ومكاتب البنك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

--(بترا)

ل م/رق

22/01/2024 16:42:34