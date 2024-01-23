ندوة بإربد بعنوان غزة راهنا ومستقبلا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 22 كانون الثاني (بترا)- نظمت دائرة محافظة اربد لحزب تقدم، أمس الأحد، ندوة بعنوان "غزة راهنا ومستقبلا".

وأكد المتحدثون: اللواء المتقاعد الدكتور عبدالله الربابعة، والعميد المتقاعد الدكتور راكز الزعارير، وأمين عام الحزب العين الدكتور خالد البكار أن المجتمع الدولي أصبح مهيأ أكثر من أي وقت مضى، للتركيز بقوة على ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية وهو عكسته تصريحات عدد من قادة العالم.

وقالوا لو أن العالم تنبه لتحذيرات جلالة الملك منذ سنوات من خطورة الوضع في فلسطين وتصرفات إسرائيل الأحادية الجانب، ودعوات جلالته لايجاد حل عادل وشامل يمنح الفلسطينين حقهم باقامة دولتهم المستقلة، لما وصلنا إلى هذا الدمار الممنهج وغير المبرر والمنافي لابسط القوانين والمواثيق والأعراف والقيم الانسانية.

وأشاروا إلى جهود الأردن بقيادة جلالة الملك لوقف العدوان على قطاع غزة، والتصدي لمحاولات التهجير، والعمل إيصال المساعدات بشكل مستدام لغزة.

وشددوا على أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف خلف قيادة جلالة الملك والأجهزة العسكرية والأمنية بمواجهة محاولات المساس باستقرار الوطن وأمنه مؤكدين أن صلابة جبهتنا الداخلية هي مصلحة وطنية وفلسطينية وقومية.

وكان رئيس دائرة محافظة اربد للحزب المهندس محمود الربابعة، قال إن هذه الندوة تاتي في إطار رؤية الحزب في أن يكون حاضرا في المشهد العام، وأن تأخذ الأحزاب دورها المطلوب منها على الصعد كافة.

--(بترا)

م.ق/ن ح/ف ق

22/01/2024 16:40:06

