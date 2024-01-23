ندوة بإربد بعنوان غزة راهنا ومستقبلا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 22 كانون الثاني (بترا)- نظمت دائرة محافظة اربد لحزب تقدم، أمس الأحد، ندوة بعنوان "غزة راهنا ومستقبلا".
وأكد المتحدثون: اللواء المتقاعد الدكتور عبدالله الربابعة، والعميد المتقاعد الدكتور راكز الزعارير، وأمين عام الحزب العين الدكتور خالد البكار أن المجتمع الدولي أصبح مهيأ أكثر من أي وقت مضى، للتركيز بقوة على ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية وهو عكسته تصريحات عدد من قادة العالم.
وقالوا لو أن العالم تنبه لتحذيرات جلالة الملك منذ سنوات من خطورة الوضع في فلسطين وتصرفات إسرائيل الأحادية الجانب، ودعوات جلالته لايجاد حل عادل وشامل يمنح الفلسطينين حقهم باقامة دولتهم المستقلة، لما وصلنا إلى هذا الدمار الممنهج وغير المبرر والمنافي لابسط القوانين والمواثيق والأعراف والقيم الانسانية.
وأشاروا إلى جهود الأردن بقيادة جلالة الملك لوقف العدوان على قطاع غزة، والتصدي لمحاولات التهجير، والعمل إيصال المساعدات بشكل مستدام لغزة.
وشددوا على أهمية تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف خلف قيادة جلالة الملك والأجهزة العسكرية والأمنية بمواجهة محاولات المساس باستقرار الوطن وأمنه مؤكدين أن صلابة جبهتنا الداخلية هي مصلحة وطنية وفلسطينية وقومية.
وكان رئيس دائرة محافظة اربد للحزب المهندس محمود الربابعة، قال إن هذه الندوة تاتي في إطار رؤية الحزب في أن يكون حاضرا في المشهد العام، وأن تأخذ الأحزاب دورها المطلوب منها على الصعد كافة.
--(بترا)
م.ق/ن ح/ف ق
22/01/2024 16:40:06
MENAFN23012024000117011021ID1107755050
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