إصدار جدول مباريات الدور الثاني من دوري الشباب لأندية الدرجات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم جدول مباريات الدور الثاني والنهائي لبطولة دوري الشباب تحت سن 19 عاما، لأندية الدرجات، لموسم 2023 / 2024، والذي ينطلق يوم الجمعة 9 شباط المقبل.
وتشارك فرق الجزيرة، واليرموك، وسحاب، ومغير السرحان، وسهل حوران، والأهلي، والجليل، والبقعة، واتحاد الرمثا، وعجلون، في الدور الثاني من البطولة.
وحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق الـ10 إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 5 فرق، وتلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، فيما تشارك باقي الفرق في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي.
--(بترا)
ض ع/رق
22/01/2024 16:35:04
MENAFN23012024000117011021ID1107755048
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