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إصدار جدول مباريات الدور الثاني من دوري الشباب لأندية الدرجات

1/23/2024 3:00:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم جدول مباريات الدور الثاني والنهائي لبطولة دوري الشباب تحت سن 19 عاما، لأندية الدرجات، لموسم 2023 / 2024، والذي ينطلق يوم الجمعة 9 شباط المقبل.
وتشارك فرق الجزيرة، واليرموك، وسحاب، ومغير السرحان، وسهل حوران، والأهلي، والجليل، والبقعة، واتحاد الرمثا، وعجلون، في الدور الثاني من البطولة.
وحسب نظام البطولة، تم تقسيم الفرق الـ10 إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 5 فرق، وتلعب بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، فيما تشارك باقي الفرق في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات خلال الموسم المقبل، بغض النظر عن درجة النادي.
--(بترا)
ض ع/رق
22/01/2024 16:35:04

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