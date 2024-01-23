الأمانة تطلق موقعها الإلكتروني بنسخته الجديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أطلق أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الإثنين، الموقع الإلكتروني للأمانة بنسخته الجديدة، بحضور وزيري الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والسياحة والآثار مكرم القيسي.

ويأتي إطلاق الموقع بنسخته الجديدة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ضمن خطط الأمانة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة بما يتواكب والتطور في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقال الشواربة، إن الموقع يعتبر واجهة للتواصل بين الأمانة والمواطنين، وأن الأمانة تسعى إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة لعمان ومواطنيها بشكل مستمر، والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم بكفاءة وفعالية.

وأضاف أن تصميم الموقع وتطويره، جاء وفقا للمعايير التكنولوجية الحديثة، ويتم تحديث محتواه يوميا، ويتميز بسهولة الوصول إليه و التعامل معه من قبل المستخدمين كافة.

وأشار إلى أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على الخدمات والخطط والبرامج والأخبار المتعلقة بالأمانة بشكل يضمن استدامة وسهولة الوصول.

من جهته، قال الهناندة إن المواقع الإلكترونية الحكومية تخضع لعملية إعادة تأهيل بحيث تواكب التغيرات الحديثة، وتتميز بسهولة الوصول والتقنيات التكنولوجية المتقدمة، مبينا أن هذه المواقع تتيح للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تصفحها بسهولة ويسر.

وحضر الإطلاق مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي، وعدد من المدراء التنفيذيين المعنيين في الأمانة.

--(بترا)

ع ع/ف م/رق

22/01/2024 16:27:45