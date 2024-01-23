الأمانة تطلق موقعها الإلكتروني بنسخته الجديدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أطلق أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الإثنين، الموقع الإلكتروني للأمانة بنسخته الجديدة، بحضور وزيري الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والسياحة والآثار مكرم القيسي.
ويأتي إطلاق الموقع بنسخته الجديدة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ضمن خطط الأمانة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة بما يتواكب والتطور في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وقال الشواربة، إن الموقع يعتبر واجهة للتواصل بين الأمانة والمواطنين، وأن الأمانة تسعى إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة لعمان ومواطنيها بشكل مستمر، والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم بكفاءة وفعالية.
وأضاف أن تصميم الموقع وتطويره، جاء وفقا للمعايير التكنولوجية الحديثة، ويتم تحديث محتواه يوميا، ويتميز بسهولة الوصول إليه و التعامل معه من قبل المستخدمين كافة.
وأشار إلى أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على الخدمات والخطط والبرامج والأخبار المتعلقة بالأمانة بشكل يضمن استدامة وسهولة الوصول.
من جهته، قال الهناندة إن المواقع الإلكترونية الحكومية تخضع لعملية إعادة تأهيل بحيث تواكب التغيرات الحديثة، وتتميز بسهولة الوصول والتقنيات التكنولوجية المتقدمة، مبينا أن هذه المواقع تتيح للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تصفحها بسهولة ويسر.
وحضر الإطلاق مدير مدينة عمان المهندس احمد الملكاوي، وعدد من المدراء التنفيذيين المعنيين في الأمانة.
--(بترا)
ع ع/ف م/رق
22/01/2024 16:27:45
MENAFN23012024000117011021ID1107755047
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