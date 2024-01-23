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بحث تعزيز العلاقات الاستثمارية الأردنية البريطانية

1/23/2024 3:00:34 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الإثنين، مع السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب هول، سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية للأردن.
وأكدت السقاف في بيان للوزارة، أهمية التنسيق مع الجانب البريطاني لتشجيع الشركات الإنجليزية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، مشيرة إلى أن الأردن يتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية والمحفوظة بموجب القانون، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات إلى الأسواق العالمية.
ولفتت إلى إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بهدف توفير أفضل مناخ استثماري، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، مبينة أن الوزارة أنشئت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.
وأعربت وزيرة الاستثمار عن تطلعها لزيادة التعاون مع بريطانيا من خلال تنظيم زيارات ترويجية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، فضلاً عن استعراض التطورات الإيجابية لمناخ الاستثمار الذي يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات الإنجليزية، والتأكيد على تسهيل جميع الأمور المتعلقة بالمستثمرين من الجنسية البريطانية الراغبين في توجيه استثماراتهم إلى الأردن.
--(بترا)
م م/م ف/رق
22/01/2024 16:19:23

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