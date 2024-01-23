بحث تعزيز العلاقات الاستثمارية الأردنية البريطانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الإثنين، مع السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب هول، سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية للأردن.
وأكدت السقاف في بيان للوزارة، أهمية التنسيق مع الجانب البريطاني لتشجيع الشركات الإنجليزية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، مشيرة إلى أن الأردن يتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية والمحفوظة بموجب القانون، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من الدول لدخول السلع والصادرات إلى الأسواق العالمية.
ولفتت إلى إجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، بهدف توفير أفضل مناخ استثماري، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، مبينة أن الوزارة أنشئت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.
وأعربت وزيرة الاستثمار عن تطلعها لزيادة التعاون مع بريطانيا من خلال تنظيم زيارات ترويجية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، فضلاً عن استعراض التطورات الإيجابية لمناخ الاستثمار الذي يعزز من فرص جذب المزيد من الاستثمارات الإنجليزية، والتأكيد على تسهيل جميع الأمور المتعلقة بالمستثمرين من الجنسية البريطانية الراغبين في توجيه استثماراتهم إلى الأردن.
--(بترا)
م م/م ف/رق
22/01/2024 16:19:23
MENAFN23012024000117011021ID1107755046
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