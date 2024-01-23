استحداث برنامج الماجستير في اليقظة الدوائية بجامعة عمان العربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- استحدثت جامعة عمان العربية برنامج الماجستير في اليقظة الدوائية وتشريعاتها في كلية الصيدلة.
وبحسب بيان للجامعة، اليوم الاثنين، أكد رئيسها الدكتور محمد الوديان، صدور قرار موافقة مجلس التعليم العالي والبحث العلمي على استحداث البرنامج النوعي الأول في المملكة والشرق الأوسط، مشيدا بالتقدم بالنقلة النوعية بالتحول الرقمي والابتكار في التعليم .
بدورها، أشارت عميد كلية الصيدلة الدكتورة رنا أبو حويج، إلى أهمية هذه الخطوة في ظل ندرة التخصص وازدياد الطلب على خبراء في مجال التشريعات واليقظة الدوائية في المنطقة.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل تعليمًا متميزًا يركز على موضوعات التشريعات واليقظة الدوائية، مما يتيح للطلبة فهمًا عميقًا للجوانب القانونية والعلمية المتعلقة بالصناعة الدوائية، إذ يهدف البرنامج إلى تأهيل خبراء في هذا المجال لتعزيز سلامة الأدوية وحماية الجمهور من المخاطر المحتملة وتوفير علاجات آمنة فعالة ذات تأثيرات جانبية معدومة، كما يقدم البرنامج فرصًا واسعة للخريجين للعمل في مؤسسات الرعاية الصحية والصناعة الدوائية والبحث العلمي.
--(بترا)
ون/ ف م/ف ق
22/01/2024 16:18:45
MENAFN23012024000117011021ID1107755045
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