استحداث برنامج الماجستير في اليقظة الدوائية بجامعة عمان العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- استحدثت جامعة عمان العربية برنامج الماجستير في اليقظة الدوائية وتشريعاتها في كلية الصيدلة.

وبحسب بيان للجامعة، اليوم الاثنين، أكد رئيسها الدكتور محمد الوديان، صدور قرار موافقة مجلس التعليم العالي والبحث العلمي على استحداث البرنامج النوعي الأول في المملكة والشرق الأوسط، مشيدا بالتقدم بالنقلة النوعية بالتحول الرقمي والابتكار في التعليم .

بدورها، أشارت عميد كلية الصيدلة الدكتورة رنا أبو حويج، إلى أهمية هذه الخطوة في ظل ندرة التخصص وازدياد الطلب على خبراء في مجال التشريعات واليقظة الدوائية في المنطقة.

وأشارت إلى أن البرنامج يشمل تعليمًا متميزًا يركز على موضوعات التشريعات واليقظة الدوائية، مما يتيح للطلبة فهمًا عميقًا للجوانب القانونية والعلمية المتعلقة بالصناعة الدوائية، إذ يهدف البرنامج إلى تأهيل خبراء في هذا المجال لتعزيز سلامة الأدوية وحماية الجمهور من المخاطر المحتملة وتوفير علاجات آمنة فعالة ذات تأثيرات جانبية معدومة، كما يقدم البرنامج فرصًا واسعة للخريجين للعمل في مؤسسات الرعاية الصحية والصناعة الدوائية والبحث العلمي.

--(بترا)

ون/ ف م/ف ق

22/01/2024 16:18:45