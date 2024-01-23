بأقل من 40%... الصوامع تعلن أسعار تخزينها التشجيعية للقطاع الخاص

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا) عائشة عناني- أعلنت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، أسعار التخزين التشجيعية للشركات المستوردة للمواد الأساسية من القطاع الخاص، بأقل من 40 بالمئة عن سعر التخزين في أماكن أخرى، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، للحد من الآثار التضخمية.

ويبلغ السعر التشجيعي للغرف المبردة البالغ عددها في مجمع الجويدة 5 بسعة 1000 طن، 5100 دينار بدلاً من 8000 دينار، و3 غرف سعة 500 طن بسعر 3200 دينار بدلاً من 5200 دينار، و6 غرف سعة 250 طناً بسعر 1700 دينار بدلاً من 2880 ديناراً.

فيما يبلغ السعر التشجيعي للغرف المبردة في مجمع الشمال، 2100 دينار بدلاً من 3125 ديناراً، لسعة 333 طناً، و3250 ديناراً بدلاً من 4625 ديناراً لسعة 550 طناً.

ويبلغ السعر التشجيعي للمستودعات الجافة في مجمع الجويدة، 2800 دينار بدلاً من 5400 دينار لسعة 2700 متر مربع، و3150 دينارا بدلاً من 6000 دينار لسعة 3300 متر مربع.

أما في مجمع الشمال، فيبلغ السعر التشجيعي 2300 دينار بدلا من 4500 دينار لسعة 2700 متر مربع، و2700 دينار بدلا من 5000 دينار لسعة 3600 متر مربع، و2000 دينار بدلا من 3750 ديناراً لسعة 2100 متر مربع، فيما يبلغ السعر 2100 دينار بدلاً من 3600 لسعة 2700 متر مربع في مجمع العقبة.

وجدد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، خلال جولة في مجمع الجويدة التابع للشركة اليوم الاثنين؛ تأكيده على أمان المخزون الاستراتيجي للمملكة من القمح والشعير، وكل السلع الأساسية، في إطار التعامل مع تداعيات الأحداث في باب المندب، وآثارها على حركة الملاحة والشحن البحري.

وأكد حرص الوزارة على التواصل اليومي مع القطاع الخاص، بصفته شريكاً أساسياً على قدر من المسؤولية، وأثبت كفاءته خلال جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أهمية الإجراءات الحكومية، للحد من الضغوط التضخمية، ومواجهة ارتفاعات الأسعار المحتملة، في ضوء ارتفاع أجور الشحن.

ووجه الشمالي الشركة للعمل بأقصى الطاقات، لتسهيل الإجراءات وتسريعها، والاستمرار باتخاذ إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص.

بدوره، قال مدير عام الشركة عماد الطراونة،، إنه تنفيذاً للتوجيهات الحكومية، تقدم الشركة هذه الأسعار بالتكلفة وأقل للقطاع الخاص، انطلاقاً من دورها كذراع تخزينية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ولتحفيز القطاع الخاص والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية، وللحفاظ على مخزون استراتيجي آمن وفعال، والتحوط لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.

وأشار إلى أن الشركة تمارس أعمال التخزين لمواد القمح والشعير، وبيع الطحين، وتأجير المستودعات الجافة والباردة، وغيرها، معنية بحفظ وإدارة المخزون الوطني الاستراتيجي من الحبوب والغذاء في جميع أنحاء المملكة.

ولفت إلى أن الشركة تقدم من خلال مجمعاتها والمطحنة التابعة لها، خدمات تفريغ البواخر المحملة بالحبوب من القمح والشعير، العائدة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، باستخدام أجهزة تفريغ حديثة، وتخزين تلك الحبوب في الصوامع، والحفاظ على سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة لخدمات، تشويل الشعير، وإنتاج وبيع جميع أنواع الطحين.

من جهته، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أن أسعار السلع لن ترتفع دون أي مبرر، موضحاً أن تراجع الإقبال على شراء المواد الغذائية بنحو 40 بالمئة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ ساهم في عدم ارتفاع الأسعار بنحو عام.

وأثنى الحاج توفيق على قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بالتخفيف من تداعيات ارتفاع أجور الشحن، التي حالت دون انعكاس تلك الارتفاعات على أسعار بعض السلع.

وكان مجلس الوزراء قرر تكليف شركة الصوامع بتقديم أسعار تخزين تشجيعية للشركات المستوردة من القطاع الخاص للمواد الأساسية؛ لضمان الحد من الأثر التضخمي على المواطنين، ووضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل السابع من تشرين الأول الماضي حتى نهاية شهر رمضان، على أن يراجع هذا القرار بعد نهاية الشهر الفضيل؛ وذلك لتفادي أثر ارتفاع تكاليف الشحن بنسب تتراوح بين 160 – 180 بالمئة، للبواخر الواردة من جنوب شرق آسيا والصين، وبين 60 – 100 بالمئة للواردة من أوروبا والولايات

المتحدة الأمريكية.

وشارك في الجولة أمين عام الوزارة دانا الزعبي، وعدد من التجار المستفيدين من التخزين في غرف الصوامع.

--(بترا)

ع ن/ن ح/ف ق

22/01/2024 16:17:32