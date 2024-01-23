تنظيم الاتصالات تشارك باجتماع اللجنة العربية للاتصالات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- شارك وفد من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، في فعاليات الاجتماع 52 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، عقد الاجتماع بتنظيم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات العربية المتحدة منتصف كانون الثاني الحالي، بحضور ممثلي هيئات الاتصالات وجهات تقنية دولية، والمؤسسات العربية وفرق العمل العربي المشترك المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال السرحان، إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المهمة التي تكشف عن التطلعات العربية تجاه التغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم الاطلاع على نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات ( فريق العمل العربي لشؤون الإنترنت، فريق العمل العربي لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، فريق العمل العربي للذكاء الاصطناعي ، وفريق العمل العربي لشؤون التقييس )، إضافة إلى مناقشة موضوعات متعلقة بالأمن السيبراني ومخرجات عمل فريق الخبراء العرب المعني بمواجهة جرائم تقنية المعلومات، ونتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023.
وأضاف السرحان، أنه تم مناقشة سبل دعم فلسطين ومساندتها في تنفيذ بعض التوصيات الداعمة بتنسيق العمل العربي المشترك للدول الراغبة بالوصول إلى مركز تبادل بيانات الإنترنت الفلسطينية عن طريق الربط المباشر للمساهمة في تشاركية المحتوى الخاص بفلسطين.
وأشار إلى منجزات الهيئة في العامين المنصرمين، وأبرزها إدخال خدمات تقنية الجيل الخامس إلى الأردن، لا سيما حصوله على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط في أداء بروتوكول الإنترنت - الإصدار السادس، والمرتبة الخامسة في نشر واستخدام البروتوكول المذكور.
وعلى هامش الاجتماع، التقى السرحان والوفد المرافق عددا من ممثلي الهيئات التنظيمية وممثلي جهات تقنية دولية، ورؤساء فرق العمل العربي المشترك المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ناقش خلالها مجالات التعاون الممكنة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال تنظيم قطاع الاتصالات.
ودعا السرحان الوفود المشاركة، لحضور اجتماع ( الطاولة المستديرة الحكومية - النسخة الثامنة )، الذي ستنظمه الهيئة في عمان في الخامس والعشرين من تشرين الثاني المقبل بالتعاون مع منظمة " مركز معلومات الإنترنت الأوروبي"، والذي سيكون محطة مهمة للتواصل والتعاون بين صانعي القرار المعنيين بتطوير بنية الاتصالات والمعلومات وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي العربي .
--(بترا)
غ ح/ ف م/ف ق
22/01/2024 16:06:05
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