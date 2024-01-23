تنظيم الاتصالات تشارك باجتماع اللجنة العربية للاتصالات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- شارك وفد من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، في فعاليات الاجتماع 52 للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، عقد الاجتماع بتنظيم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات العربية المتحدة منتصف كانون الثاني الحالي، بحضور ممثلي هيئات الاتصالات وجهات تقنية دولية، والمؤسسات العربية وفرق العمل العربي المشترك المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السرحان، إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المهمة التي تكشف عن التطلعات العربية تجاه التغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم الاطلاع على نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات ( فريق العمل العربي لشؤون الإنترنت، فريق العمل العربي لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، فريق العمل العربي للذكاء الاصطناعي ، وفريق العمل العربي لشؤون التقييس )، إضافة إلى مناقشة موضوعات متعلقة بالأمن السيبراني ومخرجات عمل فريق الخبراء العرب المعني بمواجهة جرائم تقنية المعلومات، ونتائج المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023.

وأضاف السرحان، أنه تم مناقشة سبل دعم فلسطين ومساندتها في تنفيذ بعض التوصيات الداعمة بتنسيق العمل العربي المشترك للدول الراغبة بالوصول إلى مركز تبادل بيانات الإنترنت الفلسطينية عن طريق الربط المباشر للمساهمة في تشاركية المحتوى الخاص بفلسطين.

وأشار إلى منجزات الهيئة في العامين المنصرمين، وأبرزها إدخال خدمات تقنية الجيل الخامس إلى الأردن، لا سيما حصوله على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط في أداء بروتوكول الإنترنت - الإصدار السادس، والمرتبة الخامسة في نشر واستخدام البروتوكول المذكور.

وعلى هامش الاجتماع، التقى السرحان والوفد المرافق عددا من ممثلي الهيئات التنظيمية وممثلي جهات تقنية دولية، ورؤساء فرق العمل العربي المشترك المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ناقش خلالها مجالات التعاون الممكنة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال تنظيم قطاع الاتصالات.

ودعا السرحان الوفود المشاركة، لحضور اجتماع ( الطاولة المستديرة الحكومية - النسخة الثامنة )، الذي ستنظمه الهيئة في عمان في الخامس والعشرين من تشرين الثاني المقبل بالتعاون مع منظمة " مركز معلومات الإنترنت الأوروبي"، والذي سيكون محطة مهمة للتواصل والتعاون بين صانعي القرار المعنيين بتطوير بنية الاتصالات والمعلومات وتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم الأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي العربي .

--(بترا)

غ ح/ ف م/ف ق

22/01/2024 16:06:05