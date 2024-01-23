ليفربول يعلن تفاصيل مرحلة العلاج لمحمد صلاح

أعلن نادي ليفربول في بيان رسمي، تفاصيل

مرحلة العلاج للاعبه محمد صلاح، الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده مصر، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وأصيب محمد صلاح في لقاء مصر وغانا، الخميس الماضي، بشد في العضلة الخلفية، وأعلن الاتحاد المصري، توجه صلاح لاستكمال علاجه في إنجلترا بعد لقاء الرأس الأخضر أمس الإثنين، بختام منافسات دور المجموعات، لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال الاتحاد المصري في بيانه الرسمي: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا، عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه، نأمل في لحاقه بالمنتخب بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حال التأهل".

وأصدر ليفربول بيانًا رسميًا خلال الساعات الماضية، جاء كالتالي: "سيعود محمد صلاح إلى مركز تدريب ليفربول يوم الأربعاء، لبدء برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفربول بشأن الإصابة العضلية التي تعرض لها مع منتخب مصر الأسبوع الماضي".

وتابع: "الإصابة كانت أسوأ مما كان يخشى في البداية، وهي التي أجبرت صلاح على الخروج من الملعب في الشوط الأول من مباراة غانا في بطولة كأس أمم إفريقيا، وتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لخضوع صلاح للعلاج في ليفربول".

وأتم البيان: "سيبدأ صلاح العمل على الفور مع الطاقم الطبي للنادي عند عودته إلى ليفربول بهدف العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن للنادي والمنتخب، مما يمنحه أفضل فرصة للعودة للمنافسة في كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد تأهل مصر للدور التالي عقب التعادل مع الرأس الأخضر 2/2".

ولعب منتخب مصر مع الرأس الأخضر مساء أمس الإثنين، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2، وضمن الفراعنة الوصول إلى دور الـ 16، بعد احتلال المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

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