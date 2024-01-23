جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024.. والقنوات الناقلة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقام اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، العديد من المباريات في بطولتي كأس آسيا 2023 التي تقام بدولة قطر، وكأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، وتلعب مباراة واحدة في مسابقة كأس ملك إسبانيا، ومثلها في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.
ونستعرض خلال الأسطر التالية، موعد مباريات اليوم الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، والقنوات الناقلة.
مباريات كأس آسيا 2023
سوريا × الهند - 3:30 عصراً بتوقيت الإمارات -beIN ASIAN CUP
أستراليا × أوزباكستان - 3:30 عصراً بتوقيت الإمارات -beIN ASIAN CUP
هونغ كونغ × فلسطين - 7:00 مساء بتوقيت الإمارات - beIN ASIAN CUP
إيران × الإمارات - 7:00 مساء بتوقيت الإمارات -beIN ASIAN CUP
مباريات كأس أمم إفريقيا 2023
غينيا × السنغال - 9:00 مساء بتوقيت الإمارات -beIN SPORTS MAX1
غامبيا × الكاميرون - 9:00 مساء بتوقيت الإمارات -beIN SPORTS MAX2
موريتانيا × الجزائر - 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات - beIN SPORTS MAX1
أنغولا × بوركينا فاسو - 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات - beIN SPORTS MAX2
كأس رابطة الأندية الإنجليزية
تشيلسي × ميلزبرة –
12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات - beIN SPORTS HD1
كأس ملك إسبانيا
سيلتا فيغو × ريال سوسيداد – 12:30 منتصف الليل بتوقيت الإمارات - beIN SPORTS HD3
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