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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024.. والقنوات الناقلة

1/23/2024 3:00:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، العديد من المباريات في بطولتي كأس آسيا 2023 التي تقام بدولة قطر، وكأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، وتلعب مباراة واحدة في مسابقة كأس ملك إسبانيا، ومثلها في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ونستعرض خلال الأسطر التالية، موعد مباريات اليوم الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، والقنوات الناقلة.

مباريات كأس آسيا 2023

سوريا × الهند - 3:30 عصراً بتوقيت الإمارات -beIN ASIAN CUP

أستراليا × أوزباكستان - 3:30 عصراً بتوقيت الإمارات -beIN ASIAN CUP

هونغ كونغ × فلسطين - 7:00 مساء بتوقيت الإمارات - beIN ASIAN CUP

إيران × الإمارات - 7:00 مساء بتوقيت الإمارات -beIN ASIAN CUP

مباريات كأس أمم إفريقيا 2023

غينيا × السنغال - 9:00 مساء بتوقيت الإمارات -beIN SPORTS MAX1

غامبيا × الكاميرون - 9:00 مساء بتوقيت الإمارات -beIN SPORTS MAX2

موريتانيا × الجزائر - 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات - beIN SPORTS MAX1

أنغولا × بوركينا فاسو - 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات - beIN SPORTS MAX2

كأس رابطة الأندية الإنجليزية

تشيلسي × ميلزبرة –
12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات - beIN SPORTS HD1

كأس ملك إسبانيا

سيلتا فيغو × ريال سوسيداد – 12:30 منتصف الليل بتوقيت الإمارات - beIN SPORTS HD3

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