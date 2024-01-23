مركز دبي المالي العالمي ينظم منتدى عن قمة دبي للتكنولوجيا المالية في نسختها الثانية

نظم مركز دبي المالي العالمي، اليوم الثلاثاء، حواراً ومنتدى عن قمة دبي للتكنولوجيا المالية في نسختها الثانية لهذا العام، والتي ستكون الأكبر والأشمل على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتضمن الحوار سلسلة نقاشات مهمة حول أخر التوجهات في عالم تكنولوجيا المال والأعمال والحوكمة والتشريعات الداعمة لهذا التحول كما الاستدامة والخدمات الداعمة وغيرها الكثير. كما ستستضيف هذه المناسبة كأس العالم الإقليمية للشركات الناشئة في مجال التقنية المالية، تمهيدا للحفل الختامي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية في 7 و8 مايو 2024.

وتأتي استضافة دبي للحدث الاستثنائي العالمي فيما يواصل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار فيها نموه السريع، حيث من المتوقع أن يتضاعف حجم قطاع التكنولوجيا المالية من أكثر من 135 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى قرابة 270 مليار دولار أمريكي في عام 2027، وفقًا لتقرير مركز دبي المالي العالمي للتكنولوجيا المالية لعام 2022.

وتستهدف القمة استضافة حلقات نقاش وعناوين مبتكرة على الطاولة المستديرة مع أهم الرؤساء التنفيذيين وأصحاب القرار اليوم هو جمع قادة الفكر وألمع العقول في هذا المضمار لإجراء حوار صريح وصادق حول وضع قطاع التكنولوجيا المالية وتحديد النقاط الرئيسية التي سيتمحور حولها مواضيع النقاشات في قمة دبي للتكنولوجيا المالية المقبلة في عام 2024.

ويتطلع مركز دبي المالي العالمي عبر رؤيته الى قيادة مستقبل القطاع المالي من خلال أحدث التقنيات والابتكارات والشراكات. أسس مركز دبي المالي العالمي "مركز للابتكار" وهو أكبر مركز في العالم لدعم النمو وذلك من خلال المسرعات البرمجية، كما ويوفر سبل التمويل عبر صندوق مؤسسة دبي للمستقبل، ويعمل على سد الفجوات في المواهب والموارد والشبكات من خلال منصة إطلاق المشاريع الريادية في مركز دبي المالي العالمي.

ويعد مركز دبي المالي العالمي هو مستقبل القطاع المالي العالمي ويعتبر مركز الابتكار الأكثر شمولاً في مجال التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري في المنطقة، بما في ذلك حلول التراخيص المعقولة التكلفة، والأنظمة المصممة خصيصا لأهداف معينة، وبرامج التسريع الاستثماري المبتكرة وسبل التمويل المختلفة للشركات الناشئة في مرحلة النمو.

وتعتبر قمة دبي للتكنولوجيا المالية لهذا العام ستكون الأكبر والأكثر تأثيرا من العام الماضي بحضور أكثر من 8000 من كبار الشخصيات التنفيذية وحضور أكثر من 1000 مستثمر، وحضور أكثر من 200 متحدث عالمي وحضور أكثر من 200 من الرعاة والعارضين وحضور أكثر من 100 دولة مشاركة وتنظيم 5 مسارح للمنتديات الحوارية.

وتركز القمة هذا العام على زيادة التأثير عالمياً وإقليميا عبر 3 مرتكزات وهي كأس العالم للتكنولوجيا المالية – سنستضيف نهائي تحدي كأس العالم للشركات في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024 وهو الأول من نوعه على مستوى العالم حيث سيحصل الفائز على جائزة قدرها مليون دولار أمريكي، إلى جانب خبرة وتجربة معرض بمقاييس عالمية – هذا العام نهدف الى مضاعفة عدد العارضين لنجذب ونعرض أحدث التقنيات والابتكارات مما يتيح لجميع من يحضر القمة بالاستمتاع والمشاركة بالرؤى والنقاشات المثيرة في منديات ومسارح القمة المجهزة بأحدث التقنيات وآليات الترجمة، فضلا عن الفعاليات والمؤتمرات المصاحبة للقمة – يأتي هذا في سياق متصل ومهم جدا فستشكل هذه الأحداث والطاولات المستديرة وتوقيع اتفاقيات التعاون وحلقات النقاش الجانبية وغيرها خلال القمة رافدا ومنطلقا لتعزيز التجربة الشاملة لجميع الحضور ومنصة تتيح تبادل المعلومات وتوطيد أطر التعاون والانفتاح.

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