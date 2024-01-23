400 % زيادة متوقعة في نسبة تأجير العقارات بدبي

توقع خبراء عقاريون أن يشهد شهر يناير الجاري طفرة بنسبة 400% في عمليات تأجير العقارات في دبي، وسط قفزة في تسليم العقارات التي اكتمل تطويرها، حسب ما ذكر تقرير لموقع "آريبيان بيزنس".



ويؤدي الارتفاع الكبير في تأجير العقارات أيضًا لزيادة الطلب على شركات إدارة العقارات في دبي، حيث يرغب أصحاب المنازل في البدء في تحقيق الأرباح من استثماراتهم في أقرب وقت ممكن.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من نحو 47000 وحدة سكنية في دبي في عام 2023، بحسب الموقع، وهو ما يمثل قفزة هائلة بنسبة 50 % مقابل نحو 31000 عقار سكني تم الانتهاء منها في العام السابق.

وذكر التقرير أنه يمكن إرجاع هذه الطفرة إلى تسليم الوحدات السكنية المكتملة، وارتفاع معدلات القدوم إلى دبي بناءً على خطط إقامة طويلة الأجل، على سبيل المثال ممن يحملون التأشيرة الذهبية، وهو من العوامل التي تغذي الطلب على العقارات المستأجرة في دبي.

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