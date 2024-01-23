جمعية بيت الخير تطلق حملتها الرمضانية 2024

أطلقت جمعية بيت الخير حملتها الرمضانية 2024 تحت شعار "حق معلوم" لدعم وإسعاد أكبر عدد ممكن من الأسر المواطنة الأقل دخلاً والفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع.

وتستهدف الحملة إنفاق نحو 60 مليون درهم خلال مدتها التي تستمر من الأول من رجب وحتى صباح يوم عيد الفطر السعيد.

وتتضمن الحملة 6 ملايين درهم لمشروع المير، و 7.5 ملايين درهم لمشروع إفطار صائم؛ و مليونين لمشروع زكاة الفطر، و 4 ملايين للغارمين، ونحو 7 ملايين درهم للمساعدات النقدية الشهرية، و 33 مليونا للمساعدات الطارئة.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز