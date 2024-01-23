جمعية بيت الخير تطلق حملتها الرمضانية 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت جمعية بيت الخير حملتها الرمضانية 2024 تحت شعار "حق معلوم" لدعم وإسعاد أكبر عدد ممكن من الأسر المواطنة الأقل دخلاً والفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع.
وتستهدف الحملة إنفاق نحو 60 مليون درهم خلال مدتها التي تستمر من الأول من رجب وحتى صباح يوم عيد الفطر السعيد.
وتتضمن الحملة 6 ملايين درهم لمشروع المير، و 7.5 ملايين درهم لمشروع إفطار صائم؛ و مليونين لمشروع زكاة الفطر، و 4 ملايين للغارمين، ونحو 7 ملايين درهم للمساعدات النقدية الشهرية، و 33 مليونا للمساعدات الطارئة.
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