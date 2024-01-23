غرف الصناعة تثمّن إجراءات الحكومة الخاصة بتداعيات أزمة مضيق باب المندب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- ثمنت غرف الصناعة، قرارات مجلس الوزراء التي صدرت أمس الأحد، والتي تهدف لمعالجة تداعيات الأزمة التي يشهدها مضيق باب المندب، والتي أثرت على حركة الشحن في البحر الأحمر، وحركة الصادرات والواردات إلى المملكة.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، في بيان اليوم الإثنين، أن هذه القرارات، والتي تأتي استجابة لمطالب ممثلي القطاع الخاص وعلى رأسها القطاع الصناعي، ستسهم في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية، وبالتالي عدم تحميل المواطن أي كلف إضافية.

وأشار الجغبير إلى أن قرار الحكومة بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى المملكة، حسب سعرها الذي كان قائما قبل تاريخ 7 تشرين الأول 2023، إلى نهاية شهر رمضان الفضيل، سيسهم في تخفيض التكلفة على الشركات الصناعية المستوردة للمواد الأولية، التي تأثرت بالارتفاع الكبير في كلف الشحن وبنسب تجاوزت الـ 100 بالمئة، مبينا أن هذا القرار، سبق أن طبقته الحكومة خلال جائحة كورونا، وكان له دور إيجابي كبير آنذاك.

كما رحب الجغبير بتوجيهات رئيس الوزراء بإيجاد خيارات بديلة للنقل والشحن في إطار ما يسمى "خطوط التغذية" وكذلك الطلب من دائرة الجمارك وجميع الجهات الرقابية والمعنية بالتَّخليص على البضائع بالعمل على مدار اليوم؛ لضمان إتمام المعاينة الجمركيَّة والتَّخليص على البضائع الواردة لميناء العقبة بأسرع وقت ممكن، وكذلك التوجيهات إلى البنك المركزي بالاستمرار بتمويل البرامج التي بدأ بتمويلها خلال جائحة كورونا، والتي كان حجمها الكلي يصل الى مليار و200 مليون دينار، وتقديم بعض النوافذ التمويلية التي لا تتجاوز قيمتها مليون دينار للتاجر فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية.

وأشار الجغبير إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة والتموين، في التواصل مع غرف الصناعة وممثلي القطاع الخاص، للعمل على معالجة كافة المعيقات التي تواجه استمرار العملية الإنتاجية وتوفير المستلزمات الأساسية اللازمة للمواطنين.

--(بترا)

س ص/رق

22/01/2024 16:03:15