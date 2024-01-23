دبي تفوز بـ 349 عطاء استضافة فعاليات أعمال في 2023



فازت دبي بـ 349 عطاء لاستضافة فعاليات ومؤتمرات أعمال خلال العام 2023، بزيادة قدرها 49 % مقارنة بالعام 2022؛ لتسجل بذلك إنجازا جديدا يضاف إلى سجلها الحافل، وذلك نتيجة للجهود المستمرة لـ"فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي؛ وتعاونه المثمر مع الشركاء في القطاعين العام والخاص،

الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الدولية، فيما يتوقع أن تجذب هذه الفعاليات أكثر من 191,000 مشارك إلى دبي من شتى أنحاء العالم.

ويواصل مكتب "فعاليات دبي للأعمال" تعزيز مكانة الإمارة لتكون الوجهة الرئيسية لاستقطاب مختلف فعاليات الأعمال والمؤتمرات الدولية، وتشجيع مختلف الجهات والمنظمات والجمعيات والشركات الدولية لتنظيم اجتماعاتهم ولقاءاتهم في دبي، وذلك عبر العمل المشترك مع الشركاء في القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من أن بعض هذه الفعاليات تم عقدها في العام الماضي، إلا أن العديد من الفعاليات التي تم الفوز بها سوف تقام خلال السنوات المقبلة حتى عام 2029.

وتمكنت دبي من إحراز تقدم واضح في الفوز بعطاءت استضافة فعاليات أعمال جديدة منذ جائحة كوفيد19؛ ليسجل العام 2023 نجاحاً غير مسبوق ورقماً قياسياً يتجاوز ما تم تحقيقه في العام 2019، الذي شهد الفوز بـ 295 فعالية أعمال. هذا وتسهم هذه الفعاليات التي ستستضيفها الإمارة خلال الفترة المقبلة في النهوض بحركة التجارة والأعمال والاستثمار، وكذلك جذب المواهب العالمية؛ وهو ما يشكل ركائز أساسية لبناء اقتصاد أكثر قوة وتنوعا وإنتاجية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33 .



وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يواصل قطاع فعاليات الأعمال مساهمته في تعزيز التنمية الشاملة للاقتصاد والسياحة، وذلك وفقًا لأولويات أجندة دبي الاقتصادية D33".



وأشار إلى أن قطاع فعاليات الأعمال أثبت أهميته في تحفيز تطور المدينة، وضمان نمو المعرفة، والمساهمة في تطوير القطاعات والصناعات الرئيسية. ويعكس نجاح المدينة في استقطاب مؤتمرات واجتماعات عالمية في العام 2023، جهود مختلف الأطراف والشركاء في القطاعين العام والخاص. فيما سترحب دبي بالعديد من الزوار المشاركين في هذه الفعاليات التي تم الفوز باستضافتها خلال السنوات المقبلة، من صناع القرار وقادة الأعمال والمبدعين، الذين سيستفيدون من اقتصاد المعرفة، الذي ينمو بشكل متسارع، ويسهمون في زيادة زخمه".



وأردف: "من أجل الحفاظ على هذا الزخم، قمنا بوضع خطط طموحة لعام 2024، ونعمل بشكل وثيق مع كافة الشركاء والأطراف المعنية، من الفنادق ومنظمي الفعاليات إلى الوجهات والمعالم السياحية المعروفة وكذلك مواقع استضافة الفعاليات، لجذب أكبر وأبرز فعاليات الأعمال والمؤتمرات إلى الإمارة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال على مدار العام. وخلال هذا العام، سيقوم فريق "فعاليات دبي للأعمال" وبالتعاون مع الشركاء بالتواصل مع مسؤولي الجهات والمنظمات الدولية وكذلك العملاء المحتملين في مختلف أنحاء العالم، لاستعراض القدرات التنافسية للإمارة وتعزيز مكانتها".



أبرز العطاءات

ومن بين أبرز عطاءات استضافة فعاليات ومؤتمرات الأعمال في العام 2023، Critical Communications World" 2024 بحضور 3,800 مشارك، ومؤتمر WCA Worldwide Annual Conference 2024 بحضور 4,500 مشارك، واجتماع الجمعية الدولية للعلامات التجارية لعام 2026 the International Trademark Association's Annual Meeting بحضور 10,000 مشارك، ومؤتمر Million Dollar Round Table Global Conference 2024 بحضور 10,000 مشارك.

علاوة على ذلك تستقطب الإمارة فعاليات لشركات وبرامج تحفيزية بما في ذلك TOKEN2049 و Nuskin Elite، اللتان ستعقدان هذا العام بحضور 4,000 و 1,000 مشارك على التوالي، بالإضافة إلى2025 Amway ESAN ، والذي من المتوقع أن يشهد حضور 3,500 زائر إلى دبي.

وتعاون "فعاليات دبي للأعمال" مع الفنادق، ومسؤولي مواقع استضافة الفعاليات، ومنظمي المؤتمرات المهنية، وشركات إدارة الوجهات، ومقدمي الخدمات الأخرى لتأمين النجاح في تقديم هذه العطاءات والفوز بها. ويعمل المكتب مع الجمعيات المحلية والشركات والجهات الأخرى لوضع عروض استضافة شاملة لاستعراض قدرات دبي كوجهة مفضلة لاستضافة فعاليات الأعمال. ونتيجة للجهود الحثيثة التي يبذلها المكتب باستمرار من أجل تعزيز القطاع، تم اختيار دبي كأفضل وجهة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط من قبل Cvent لعام 2023. كما حصلت دبي على لقب أفضل وجهة للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط لعام 2023 خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية."

وإلى جانب العمل مع مقدمي الخدمات، فقد استفاد "فعاليات دبي للأعمال" من دوره كواحد من مؤسسي (مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية (DAC لتعزيز مهمته في بناء علاقات مع الجمعيات الدولية وجذبها إلى دبي، حيث أنه من المتوقع أن يأتي 60 % من المشاركين إلى دبي نتيجة للفوز

بعطاءات الاستضافة لزيارة هذه الاجتماعات والمؤتمرات المرتبطة به. وأيضا لعب برنامج "السفير"، التابع لـ "فعاليات دبي للأعمال" دورًا حيويًا في تحديد ودعم رواد الرأي والمؤثرين الرئيسيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك ممثلي الحكومة، بمن فيهم الأطباء، والعلماء، والأساتذة، والمسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال، لجذب فعاليات الأعمال الدولية إلى دبي في العام الماضي.

وبدأ المكتب أعماله السنوية مع سلسلة من الحملات التعريفية الخارجية في الأسواق المستهدفة والمشاركة في المعارض التجارية الرئيسية، بما في ذلك" آيمكس فرانكفورت"، و"آيمكس أمريكا"، و"آي بي تي ام ورلد ". كما يعمل المكتب مع الشركاء والأطراف المعنية لاستضافة منظمي الاجتماعات في دبي للانضمام إلى الوفود المدعوة التي ستسمح لهم بالإطلاع على البنية التحتية لفعاليات الأعمال والسياحة وتجربتها، إلى جانب اقتصاد المعرفة الذي ينمو بمعدلات متسارعة."

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