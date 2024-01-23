الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة بدء الحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 22 كانون الثاني (بترا)- أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ضرورة البدء بالحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين، وذلك سيكون في صلب مباحثات الاتحاد وليس فقط وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بوريل وفق ما نقلت هيئة "بي بي سي قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، إن "الوضع الإنساني في غزة الأكثر سوءا".

وشدد على أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها"، متسائلا: "ما الحلول الأخرى التي يفكرون فيها؟ دفع جميع الفلسطينيين إلى المغادرة؟ قتلهم؟".

--(بترا)





رش/م ف

22/01/2024 16:02:44