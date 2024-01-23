الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة بدء الحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 22 كانون الثاني (بترا)- أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ضرورة البدء بالحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين، وذلك سيكون في صلب مباحثات الاتحاد وليس فقط وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال بوريل وفق ما نقلت هيئة "بي بي سي قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، إن "الوضع الإنساني في غزة الأكثر سوءا".
وشدد على أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام "بالوسائل العسكرية وحدها"، متسائلا: "ما الحلول الأخرى التي يفكرون فيها؟ دفع جميع الفلسطينيين إلى المغادرة؟ قتلهم؟".
--(بترا)
رش/م ف
22/01/2024 16:02:44
MENAFN23012024000117011021ID1107755035
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