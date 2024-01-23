العمل النيابية تناقش قضية عمال شركة إدارة وتشغيل الموانئ المفصولين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، قضية العمال المفصولين من شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.

وقال رئيس اللجنة النائب رمزي العجارمة، خلال ترؤسه اجتماعًا اليوم الاثنين، بحضور مُدير الشركة محمود خليفات، إن العمال جزء رئيس من عمل الميناء، ويترتب عليهم واجبات كُبرى، تستلزم توفير كل إجراءات السلامة العامة.

وأضاف العجارمة، أن الوضع الاقتصادي الحالي يقتضي إعادة النظر بقرارات الإدارات المُتعلقة بإنهاء خدمات الموظفين والعمال، خصوصًا أولئك الذين تحصلوا على شهادات عدم محكومية، ولا يوجد بحقهم أي قيود أمنية.

بدورهما، قدم النائبان: محمد الشطناوي وحسن الرياطي، مُقترحًا يقضي بإعادة تعيين الأشخاص المفصولين، شريطة تقديم شهادة عدم محكومية، تُفيد بعدم وجود قيود أمنية بحقهم، وذلك للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها خلال عملهم في الميناء.

من جانبه، قال خليفات "إن عمليات الفصل طالت عددا من الموظفين جراء عدم التزامهم بالتعليمات والأنظمة في الشركة، موضحًا "أن أي قرار بإعادتهم إلى العمل يستلزم قرارا حكوميا".

وبين أن عدد العاملين في الميناء يبلغ 2193 موظفًا، نسبة كبيرة منهم لجأوا إلى التقاعد المُبكر، وآخرون قدموا استقالاتهم، مُضيفًا "أن البعض لجأ إلى القضاء للطعن بقرارات الفصل".

--(بترا)

م خ/ ف م/ف ق

22/01/2024 15:46:12