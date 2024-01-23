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مالية الأعيان تبحث ووزيرة التخطيط تنسيق الاستراتيجيات القطاعية

1/23/2024 3:00:27 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 22 كانون الثاني (بترا)- بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، خلال لقائها اليوم الاثنين، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، موضوع المنح والقروض والمساعدات وتنسيق الاستراتيجيات القطاعية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المعشر إن الاجتماع جاء للاطلاع على المساعدات والمنح المقدمة من الجهات المانحة للعام 2024، ودور الوزارة في تنسيق الاستراتيجيات بين الوزارات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومدى تأثر المساعدات والقروض بموقف الأردن من أحداث حرب غزة.
من جانبها قالت طوقان، إن الوزارة تعمل على موضوع المساعدات الخارجية ضمن 3 مسارات، هي التمويل من خلال المنح والقروض موجهة إلى الموازنة العامة، والمشاريع التنموية، ومشاريع خطة الاستجابة للجوء السوري.
وأشارت إلى أن المسارات الثلاثة تتم من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتنسيق تلك المنح والقروض، وبهدف توجيه التمويل إلى القطاعات، مبينة أن التعاون الدولي مستمر ضمن الخطط الموضوعة فيما يتعلق بالمنح والمساعدات.
وتطرقت طوقان إلى اتفاقيات ومنح تم التفاوض عليها مع الجهات المانحة وتعتمد على التمويل الممزوج المكون من المنح والقروض وتكون بشكل موجه نحو القطاعات المستهدفة ضمن الخطط والتنسيق مع الوزارات المعنية بتلك القطاعات كالتربية والصحة والمياه والإدارة المحلية، التي تعتمد بالأساس على الاستجابة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لها، وبما يسهم في تخفيف الكلف والعبء على الموازنة العامة.
وأكدت وزيرة التخطيط، بحضور أمين عام الوزارة مروان الرفاعي، ومدير عام الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، استمرار التنسيق مع الوزارات في رسم السياسات والاستراتيجيات، مبينة أنه تم مأسسة مديرية وكادر متخصص لإطلاق برنامج بالتنسيق مع الوزارات المعنية برؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضحت طوقان أن التنسيق مع الوزارات مستمر لتحقيق تطوير القطاع العام والموارد البشرية، والمنح الموقعة تستهدف ذلك، مشيرة الى أن زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد إلى سنغافورة، تضمنت توقيع مذكرة تفاهم مع كلية "لي كوان يو" لغايات توفير برنامج بالسياسة العامة والإدارة للقطاع العام وتسهيل إجراءات المشاركة في برامج الكلية.
بدوره، أشار الرفاعي الى تشكيل وحدة متخصصة تعنى بالتمويل الخارجي لمؤسسات المجتمع المدني وأتمتة الطلبات ضمن معايير محددة تشرف عليها لجنة مشتركة وتنسق مع الجهات المانحة، وذلك لكثرة طلبات التمويل وتوحيد المرجعية، مبينًا أنه تم إطلاق برنامج تدريبي يستهدف التعريف بآلية تقديم الطلب والجهات المانحة.
من جهته، تحدث فريحات حول دراسة بشأن نسبة الفقر تُجريها دائرة الإحصاءات العامة، ضمن معايير جديدة تستهدف قطاعات معينة وتعتمد مصادر حديثة، للوصول إلى أرقام واحصاءات أدق تساعد في صنع القرار.
--(بترا)
م ش/م ف/اح
22/01/2024 15:40:23

MENAFN23012024000117011021ID1107755033

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