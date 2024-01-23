Tuesday, 23 January 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحكومة الفلسطينية تطالب بترجمة الإجماع الدولي حول إقامة الدولة لخطوات عملية

1/23/2024 3:00:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 22 كانون الثاني (بترا)- طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بترجمة الإجماع الدولي على إقامة دولة فلسطينة إلى خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض وتنهي الاحتلال الإسرائيلي.
وقال اشتية، بمستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين، إن هناك حراكا دوليا مهما حول حل الدولتين، داعيا دول العالم إلى الاعتراف بشكل ثنائي بدولة فلسطين والتصويت لتكون عضوا في الأمم المتحدة.
وأضاف "على العالم أن يبدأ بفرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستعمار والاحتلال ولرفضها للسلام، وأن لا يلتف لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الرافض لحل الدولتين".
وأشار إلى أن ماكينة القتل الإسرائيلية ما زالت تحصد أرواح المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وما زالت المساعدات تصل إليهم بالقطّارة ولا تسد رمقهم، مجددا المطالبة بوقف العدوان والقتل والتدمير في غزة والضفة، ووقف إجراءات الاحتلال بحق الأسرى
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
22/01/2024 15:21:41

MENAFN23012024000117011021ID1107755031

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث