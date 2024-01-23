الحكومة الفلسطينية تطالب بترجمة الإجماع الدولي حول إقامة الدولة لخطوات عملية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 22 كانون الثاني (بترا)- طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بترجمة الإجماع الدولي على إقامة دولة فلسطينة إلى خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض وتنهي الاحتلال الإسرائيلي.
وقال اشتية، بمستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين، إن هناك حراكا دوليا مهما حول حل الدولتين، داعيا دول العالم إلى الاعتراف بشكل ثنائي بدولة فلسطين والتصويت لتكون عضوا في الأمم المتحدة.
وأضاف "على العالم أن يبدأ بفرض عقوبات على إسرائيل لاستمرارها في العدوان والاستعمار والاحتلال ولرفضها للسلام، وأن لا يلتف لموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الرافض لحل الدولتين".
وأشار إلى أن ماكينة القتل الإسرائيلية ما زالت تحصد أرواح المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وما زالت المساعدات تصل إليهم بالقطّارة ولا تسد رمقهم، مجددا المطالبة بوقف العدوان والقتل والتدمير في غزة والضفة، ووقف إجراءات الاحتلال بحق الأسرى
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
22/01/2024 15:21:41
MENAFN23012024000117011021ID1107755031
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