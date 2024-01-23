الهيئة المستقلة تؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات المُقبلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المُقبلة، مع مراعاة المدد الدستورية التي تحكم عملية إجرائها.

واستعرض المعايطة خلال استضافته في برنامج "مسارات"، الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني، أبرز مستجدات قانون الانتخاب الجديد، وآلية تشكيل القائمة العامة والمحلية، وعدد المقاعد لكل منهما ونسبة الحسم (العتبة)، وآلية احتساب النتائج.

وقال إن الهيئة عملت على تحديث جداول الناخبين حسب مكان الإقامة للمواطن والمثبت في قيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات وفقا لقانون الانتخاب النافذ.

وبين المعايطة أن الهيئة قامت بعملية المسح الميداني لـ1500 مركز اقتراع وفرز في جميع محافظات المملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على توفير مراكز اقتراع تتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل مشاركتهم في العملية الانتخابية ووصولهم إلى صناديق الاقتراع بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ودائرة الأحوال المدنية، أطلقت خدمة تغيير الدائرة الانتخابية للناخب المسيحي والشركسي الشيشاني، الذين أتاح لهم القانون تغيير دائرتهم الانتخابية من خلال تطبيق "سند" الإلكتروني إلى دائرة يتواجد فيها مقعد مخصص للمسيحيين والشركس الشيشان، وفقا لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.

وأضاف أن الهيئة عقدت العديد من ورشات العمل لتدريب مدربين في جميع أقاليم ومحافظات المملكة، بهدف بناء قدرات الأشخاص الذين يعملون مع الهيئة والبالغ عددهم نحو 40 ألف شخص، وسيتولى هؤلاء المدربين مهمة تدريب لجان الاقتراع والفرز ومدراء المراكز في الدوائر الانتخابية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية.

وأوضح المعايطة، أن الهيئة مسؤولة عن تطبيق القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، والإجراءات الفنية لضمان نزاهتها، وغير مسؤولة عما يجري خارج مراكز الاقتراع والفرز.

--(بترا)

م ش/م ف/رق

22/01/2024 15:14:39