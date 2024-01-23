الهيئة المستقلة تؤكد جاهزيتها لإجراء الانتخابات المُقبلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، جاهزية الهيئة لإجراء الانتخابات النيابية المُقبلة، مع مراعاة المدد الدستورية التي تحكم عملية إجرائها.
واستعرض المعايطة خلال استضافته في برنامج "مسارات"، الذي يعرض على شاشة التلفزيون الأردني، أبرز مستجدات قانون الانتخاب الجديد، وآلية تشكيل القائمة العامة والمحلية، وعدد المقاعد لكل منهما ونسبة الحسم (العتبة)، وآلية احتساب النتائج.
وقال إن الهيئة عملت على تحديث جداول الناخبين حسب مكان الإقامة للمواطن والمثبت في قيود دائرة الأحوال المدنية والجوازات وفقا لقانون الانتخاب النافذ.
وبين المعايطة أن الهيئة قامت بعملية المسح الميداني لـ1500 مركز اقتراع وفرز في جميع محافظات المملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على توفير مراكز اقتراع تتناسب مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل مشاركتهم في العملية الانتخابية ووصولهم إلى صناديق الاقتراع بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن الهيئة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ودائرة الأحوال المدنية، أطلقت خدمة تغيير الدائرة الانتخابية للناخب المسيحي والشركسي الشيشاني، الذين أتاح لهم القانون تغيير دائرتهم الانتخابية من خلال تطبيق "سند" الإلكتروني إلى دائرة يتواجد فيها مقعد مخصص للمسيحيين والشركس الشيشان، وفقا لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.
وأضاف أن الهيئة عقدت العديد من ورشات العمل لتدريب مدربين في جميع أقاليم ومحافظات المملكة، بهدف بناء قدرات الأشخاص الذين يعملون مع الهيئة والبالغ عددهم نحو 40 ألف شخص، وسيتولى هؤلاء المدربين مهمة تدريب لجان الاقتراع والفرز ومدراء المراكز في الدوائر الانتخابية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية.
وأوضح المعايطة، أن الهيئة مسؤولة عن تطبيق القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، والإجراءات الفنية لضمان نزاهتها، وغير مسؤولة عما يجري خارج مراكز الاقتراع والفرز.
--(بترا)
م ش/م ف/رق
22/01/2024 15:14:39
MENAFN23012024000117011021ID1107755030
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