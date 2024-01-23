جلسة لبرنامج الديمقراطية والتربية المدنية في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 22 كانون الثاني (بترا) – نظم المعهد الديمقراطي المدني، بالتعاون مع جمعية سيدات وادي راجب في محافظة عجلون اليوم الاثنين، جلسة تدريبية عن برنامج الديمقراطية والتربية المدنية "مجتمعي".

وقالت مستشار رئيس سياسات حقوق الانسان مكتب الديمقراطية الحقوق والحكم الرشيد في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تالار كركشيان، إن البرنامج يهدف إلى تعزيز المعرفة المجتمعية للمواطنين بالحقوق والواجبات التي تمسهم بشكل مباشر، وتعزيز الإدماج الاجتماعي من خلال معالجة الحواجز التي تحول دون المشاركة الشاملة، وإيجاد مساحة آمنة للحوار والعمل الجماعي.

وأشار المدرب جهاد السيوف، إلى أن الجلسات تتضمن مواضيع، مبادئ الديمقراطية والتحول الديمقراطي في الأردن، وخصائص حقوق الإنسان .

وبينت رئيسة الجمعية موزه فريحات، أن الجمعية تقدم بشكل متواصل على مدار العام البرامج والأنشطة والدورات التدريبية لأبناء المجتمع المحلي لنشر الوعي والتثقيف بعدد من البرامج التي تعقدها الجمعية.

--(بترا )

ع ف/ ف م/ف ق





22/01/2024 15:11:38