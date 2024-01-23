جلسة لبرنامج الديمقراطية والتربية المدنية في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 22 كانون الثاني (بترا) – نظم المعهد الديمقراطي المدني، بالتعاون مع جمعية سيدات وادي راجب في محافظة عجلون اليوم الاثنين، جلسة تدريبية عن برنامج الديمقراطية والتربية المدنية "مجتمعي".
وقالت مستشار رئيس سياسات حقوق الانسان مكتب الديمقراطية الحقوق والحكم الرشيد في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تالار كركشيان، إن البرنامج يهدف إلى تعزيز المعرفة المجتمعية للمواطنين بالحقوق والواجبات التي تمسهم بشكل مباشر، وتعزيز الإدماج الاجتماعي من خلال معالجة الحواجز التي تحول دون المشاركة الشاملة، وإيجاد مساحة آمنة للحوار والعمل الجماعي.
وأشار المدرب جهاد السيوف، إلى أن الجلسات تتضمن مواضيع، مبادئ الديمقراطية والتحول الديمقراطي في الأردن، وخصائص حقوق الإنسان .
وبينت رئيسة الجمعية موزه فريحات، أن الجمعية تقدم بشكل متواصل على مدار العام البرامج والأنشطة والدورات التدريبية لأبناء المجتمع المحلي لنشر الوعي والتثقيف بعدد من البرامج التي تعقدها الجمعية.
--(بترا )
ع ف/ ف م/ف ق
22/01/2024 15:11:38
MENAFN23012024000117011021ID1107755029
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