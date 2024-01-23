بدء أعمال الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 22 كانون الثاني (بترا)- بدأت اليوم الاثنين، أعمال الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار 2024WEIF تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار".
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير رشيد خطابي، إن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية باعتباره عاملا رئيسيا لتحسين مستوى الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل حقيقة للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التنمية والبناء.
وبين خطابي ضرورة تبني رؤية متكاملة لجذب الاستثمار طبقاً للمقومات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة لكل دولة، لتحسين البيئة المؤسسية، إلى جانب تبني خطط فعالة للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية، مؤكدا أهمية المنتدى لما يوليه من أهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التمكين الاقتصادي للشباب على المستويين العربي والدولي.
يشار إلى أن المنتدى يعقد بالشراكة مع قطاع الشؤون الاقتصادية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
--(بترا)
ن ا/م ف/ف ق
22/01/2024 15:07:30
MENAFN23012024000117011021ID1107755028
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