بدء أعمال الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 22 كانون الثاني (بترا)- بدأت اليوم الاثنين، أعمال الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار 2024WEIF تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار".

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير رشيد خطابي، إن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية باعتباره عاملا رئيسيا لتحسين مستوى الاقتصاد، وإيجاد فرص عمل حقيقة للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التنمية والبناء.

وبين خطابي ضرورة تبني رؤية متكاملة لجذب الاستثمار طبقاً للمقومات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة لكل دولة، لتحسين البيئة المؤسسية، إلى جانب تبني خطط فعالة للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية، مؤكدا أهمية المنتدى لما يوليه من أهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر التمكين الاقتصادي للشباب على المستويين العربي والدولي.

يشار إلى أن المنتدى يعقد بالشراكة مع قطاع الشؤون الاقتصادية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

--(بترا)

ن ا/م ف/ف ق

22/01/2024 15:07:30

