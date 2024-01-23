شؤون الأسرة: بدء التدريب على نظام أتمتة إجراءات التعامل مع العنف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا) بدأ المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بتنفذ سلسلة من الورشات التدريبية حول "أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف"، بهدف تعزيز قدرات مقدمي الخدمات لحالات العنف بما يضمن استجابة متكاملة لهذه الحالات إلكترونيا.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الإثنين، جاءت هذه الورشات التي بدأت في محافظة إربد، استجابة لسعي المجلس والمؤسسات المعنية للتوسع في تطبيق النظام، وذلك بتشكيل فريق من المدربين من الجهات الشريكة على النظام؛ ليقوموا بعكس المهارات ونقل الخبرات المكتسبة من التدريب لزملائهم في مواقع العمل.

ويتمثل دور النظام بأتمتة الإجراءات التي تتم لمتابعة حالات العنف الأسري في المؤسسات مقدمة الخدمة للأفراد المعنيين في الحالات؛ لحفظ وتوثيق ملفات الحالات وجميع المعلومات المتعلقة بها على النظام، كما ويتيح النظام للمستخدم تسجيل البلاغ ونوع العنف المبلغ عنه سواء كان عنف جسدي أو نفسي أو جنسي أو إهمال مع الأخذ بعين الاعتبار إذا كان البلاغ ضمن الاختصاص المكاني والنوعي.

يشار إلى أن المرحلة التجريبية للنظام أطلقت بداية العام الماضي ولمدة 6 أشهر في أماكن تقديم الخدمة التابعة للمؤسسات الشريكة والمتمثلة بـ(إدارة حماية الأسرة والأحداث، وزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة ومؤسسة نهر الاردن في منطقة شرق عمان).

--(بترا)

م ه/رق

22/01/2024 15:05:29