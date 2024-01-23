شؤون الأسرة: بدء التدريب على نظام أتمتة إجراءات التعامل مع العنف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا) بدأ المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بتنفذ سلسلة من الورشات التدريبية حول "أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف"، بهدف تعزيز قدرات مقدمي الخدمات لحالات العنف بما يضمن استجابة متكاملة لهذه الحالات إلكترونيا.
وبحسب بيان للمجلس اليوم الإثنين، جاءت هذه الورشات التي بدأت في محافظة إربد، استجابة لسعي المجلس والمؤسسات المعنية للتوسع في تطبيق النظام، وذلك بتشكيل فريق من المدربين من الجهات الشريكة على النظام؛ ليقوموا بعكس المهارات ونقل الخبرات المكتسبة من التدريب لزملائهم في مواقع العمل.
ويتمثل دور النظام بأتمتة الإجراءات التي تتم لمتابعة حالات العنف الأسري في المؤسسات مقدمة الخدمة للأفراد المعنيين في الحالات؛ لحفظ وتوثيق ملفات الحالات وجميع المعلومات المتعلقة بها على النظام، كما ويتيح النظام للمستخدم تسجيل البلاغ ونوع العنف المبلغ عنه سواء كان عنف جسدي أو نفسي أو جنسي أو إهمال مع الأخذ بعين الاعتبار إذا كان البلاغ ضمن الاختصاص المكاني والنوعي.
يشار إلى أن المرحلة التجريبية للنظام أطلقت بداية العام الماضي ولمدة 6 أشهر في أماكن تقديم الخدمة التابعة للمؤسسات الشريكة والمتمثلة بـ(إدارة حماية الأسرة والأحداث، وزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة ومؤسسة نهر الاردن في منطقة شرق عمان).
--(بترا)
م ه/رق
22/01/2024 15:05:29
MENAFN23012024000117011021ID1107755027
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