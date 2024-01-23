صحة غزة: الاحتلال استهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بعد أن كانت أجبرتهم على النزوح اليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الاثنين، إنّ قوات الاحتلال تمنع تحرك سيارات الإسعاف لانتشال الشهداء والجرحى غرب خانيونس، مشيرا الى أن عشرات الشهداء والجرحى ما يزالون تحت ركام الأماكن المستهدفة وعلى الطرقات جرائم مروعة غرب المدينة.

وقالت مصادر فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال استهدفت مراكز النزوح بالقصف المباشر، بالمدفعية وطائرات "الكواد كابتر" وطائرات الاستطلاع، ودنست المقابر خلال عملياتها البرية في خانيونس وهو ما يتعارض مع نظام روما الأساسي، الذي أننشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية.

--(بترا)

رصد/رس/اح

22/01/2024 14:50:09