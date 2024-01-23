150 جيولوجيا يؤدون القسم القانوني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أدى 150 جيولوجيا وجيولوجية، اليوم الإثنين، القسم القانوني أمام وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة للانضمام لعضوية نقابة الجيولوجيين الأردنيين.

وأكد الخرابشة خلال الحفل، أهمية قطاع التعدين على المستوى العالمي، مشيدا بالجهود الرسمية المحلية في فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع التعدين، وإعادة الزخم إلى القطاع وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فيه، باعتباره رافدا اقتصاديا مهما في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.

وقال إن الوزارة وقعت 11 مذكرة تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في العناصر الأرضية النادرة، الذهب، والنحاس، والفوسفات والبوتاس الصخري وغيرها، مؤكدا استمرار الوزارة في هذه المشاريع لضمان توفير فرص عمل، وتدريب كوادر متخصصة من الجيولوجيين لاكتساب الخبرة اللازمة والحصول على فرص عمل في الأردن والإقليم.

وأشار إلى إشادة المسؤولين عن قطاع التعدين في السعودية بالكوادر الأردنية المتخصصة في القطاع، داعيا الجيولوجيين الجدد إلى العمل لاكتساب الخبرات وصقل القدرات والمهارات بالممارسة العملية التي تتيحها مهنة الجيولوجي.

وأكد الخرابشة مضاعفة عدد المتدربين الجيولوجيين في الوزارة، وفتح أبواب التدريب في وزارتي الأشغال العامة والإدارة المحلية، لافتا إلى دور النقابة في رعاية مصالح الجيولوجيين والدفاع عن مصالح منتسبيها، فضلا عن دورها التنموي والاستثماري والوطني.

من جانبه، تحدث نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة عن دور الجيولوجي في عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية، وعمليات المسح الجيولوجي وحماية المصادر المائية والبيئية من التلوث، ودورهم في إعداد دراسات الطرق وخطر الانزلاقات والانهيارات وإدارة الكوارث الطبيعية والزلازل والسدود وغيرها.

وثمن جهود وزارة الطاقة في تسويق الثروات المعدنية من خلال مذكرات تفاهم للتنقيب ومراجعة وتطوير القوانين الناظمة لعمل القطاع وتطويرها لتتلاءم والتوجهات الملكية السامية، باعتبار القطاع من أكبر القطاعات الصناعية والاقتصادية والمحرك الرئيسي للاقتصاد الأردني، الذي أولته رؤية التحديث الاقتصادي جُل اهتمامها، حيث شكلت صادرات القطاع حوالي 31 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة.

وبين أن النقابة تدرب 100 جيولوجي سنوياً في وزارات الطاقة والثروة المعدنية، والمياه والري، والبيئة، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشركة البترول الوطنية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، مشيرا إلى تعيين 6 جيولوجيين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية ممن تدربوا فيها، كما سيجري تعيين عدد آخر في وزارات التربية، والمياه، والطاقة.

وخلال الحفل، جرى توقيع مذكرة تفاهم لتدريب الجيولوجيين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وقعها عن الهيئة رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي المهندس زياد السعايدة، ونقيب الجيولوجيين.

وقالت عضو مجلس المفوضين في الهيئة الجيولوجية وفاء البخيت، إنه بموجب الاتفاقية سيجري تدريب 5 جيولوجيين في الهيئة على الأعمال الميدانية في مجال المناجم والتنقيب عن الثروات المعدنية والبترول والصخر الزيتي، والأعمال المكتبية في إعداد الدراسات المتخصصة في الثروات المعدنية، مقابل مبلغ مقطوع.

وفي نهاية الحفل وزع الوزير الخرابشة ونقيب الجيولوجيين دروع التكريم على أعضاء مجلس النقابة السابق للدورة الحادية والعشرين، وشهادات مزاولة المهنة على الأعضاء الجدد.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

22/01/2024 14:47:07