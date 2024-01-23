150 جيولوجيا يؤدون القسم القانوني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أدى 150 جيولوجيا وجيولوجية، اليوم الإثنين، القسم القانوني أمام وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة للانضمام لعضوية نقابة الجيولوجيين الأردنيين.
وأكد الخرابشة خلال الحفل، أهمية قطاع التعدين على المستوى العالمي، مشيدا بالجهود الرسمية المحلية في فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع التعدين، وإعادة الزخم إلى القطاع وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فيه، باعتباره رافدا اقتصاديا مهما في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
وقال إن الوزارة وقعت 11 مذكرة تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في العناصر الأرضية النادرة، الذهب، والنحاس، والفوسفات والبوتاس الصخري وغيرها، مؤكدا استمرار الوزارة في هذه المشاريع لضمان توفير فرص عمل، وتدريب كوادر متخصصة من الجيولوجيين لاكتساب الخبرة اللازمة والحصول على فرص عمل في الأردن والإقليم.
وأشار إلى إشادة المسؤولين عن قطاع التعدين في السعودية بالكوادر الأردنية المتخصصة في القطاع، داعيا الجيولوجيين الجدد إلى العمل لاكتساب الخبرات وصقل القدرات والمهارات بالممارسة العملية التي تتيحها مهنة الجيولوجي.
وأكد الخرابشة مضاعفة عدد المتدربين الجيولوجيين في الوزارة، وفتح أبواب التدريب في وزارتي الأشغال العامة والإدارة المحلية، لافتا إلى دور النقابة في رعاية مصالح الجيولوجيين والدفاع عن مصالح منتسبيها، فضلا عن دورها التنموي والاستثماري والوطني.
من جانبه، تحدث نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة عن دور الجيولوجي في عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية، وعمليات المسح الجيولوجي وحماية المصادر المائية والبيئية من التلوث، ودورهم في إعداد دراسات الطرق وخطر الانزلاقات والانهيارات وإدارة الكوارث الطبيعية والزلازل والسدود وغيرها.
وثمن جهود وزارة الطاقة في تسويق الثروات المعدنية من خلال مذكرات تفاهم للتنقيب ومراجعة وتطوير القوانين الناظمة لعمل القطاع وتطويرها لتتلاءم والتوجهات الملكية السامية، باعتبار القطاع من أكبر القطاعات الصناعية والاقتصادية والمحرك الرئيسي للاقتصاد الأردني، الذي أولته رؤية التحديث الاقتصادي جُل اهتمامها، حيث شكلت صادرات القطاع حوالي 31 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة.
وبين أن النقابة تدرب 100 جيولوجي سنوياً في وزارات الطاقة والثروة المعدنية، والمياه والري، والبيئة، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشركة البترول الوطنية وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، مشيرا إلى تعيين 6 جيولوجيين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية ممن تدربوا فيها، كما سيجري تعيين عدد آخر في وزارات التربية، والمياه، والطاقة.
وخلال الحفل، جرى توقيع مذكرة تفاهم لتدريب الجيولوجيين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وقعها عن الهيئة رئيس مجلس المفوضين /الرئيس التنفيذي المهندس زياد السعايدة، ونقيب الجيولوجيين.
وقالت عضو مجلس المفوضين في الهيئة الجيولوجية وفاء البخيت، إنه بموجب الاتفاقية سيجري تدريب 5 جيولوجيين في الهيئة على الأعمال الميدانية في مجال المناجم والتنقيب عن الثروات المعدنية والبترول والصخر الزيتي، والأعمال المكتبية في إعداد الدراسات المتخصصة في الثروات المعدنية، مقابل مبلغ مقطوع.
وفي نهاية الحفل وزع الوزير الخرابشة ونقيب الجيولوجيين دروع التكريم على أعضاء مجلس النقابة السابق للدورة الحادية والعشرين، وشهادات مزاولة المهنة على الأعضاء الجدد.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
22/01/2024 14:47:07
MENAFN23012024000117011021ID1107755024
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.