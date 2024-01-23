النواب يقترح تعديلًا على قانون الانتخاب ويحوله إلى الحُكومة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا) محمود خطاطبة- قرر مجلس النواب تحويل اقتراح تعديل مادة في قانون الانتخاب حول "عتبة الحسم في القائمة المحلية" إلى الحُكومة من أجل إرسال مشروع قانون مُعدل خلال الدورة العادية الحالية، في حين أقر المجلس مشروعي قانوني "مُعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات"، و "التنمية الاجتماعية لسنة 2023".

ووافق المجلس خلال جلسة تشريعية اليوم الاثنين برئاسة رئيسه أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء في الفريق الحُكومي، على إحالة تقرير ديوان المُحاسبة لسنة 2022، إلى اللجنة المالية النيابية، وإعطائه صفة الاستعجال.

وناقش المجلس مُذكرة نيابية مُقدمة من 104 نواب، حول تعديل الفقرة الثانية (أ) من المادة 49 من قانون الانتخاب، وصوت بالأغلبية على تحويلها إلى الحُكومة.

وقال الصفدي، إن "المُذكرة النيابية تُطالب بتعديل تلك المادة، وجرى تحويلها إلى اللجنة القانونية النيابية، التي بدورها ناقشتها بشكل تفصيلي".

وأوضح رئيس اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات، أن اللجنة ناقشت المُذكرة النيابية، مؤكدًا ضرورة تعديل الفقرة، بحيث تنص على "أن يكون الفائز بالمقاعد على الأقل ثلاثة قوائم".

وتُصبح الفقرة الثانية (أ) من المادة 49 من قانون الانتخاب على النحو الآتي: "تحصل كُل قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية. وإذا ما لم تصل ثلاث قوائم في الدوائر التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أكثر، أو قائمتين في الدوائر التي فيها مقعدي تنافس، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمئة، على التوالي، حتى يصل عدد القوائم الحزبية الفائزة إلى ثلاث قوائم في الدوائر التي بها ثلاثة مقاعد تنافس، كحد أدنى، ومقعدين في الدوائر التي بها مقعدي تنافس".

وبشأن مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، أقر مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، المواد 13 و14 و15 و16، من مشروع القانون المُعدل، فيما كان أقر في جلسات سابقة المواد من 1 إلى 12.

وحسب المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون، فإن "على كُل دائرة أن تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية المرعية، وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريًا ومحميًا، حسب التشريعات النافذة وفق آلية تصنيف وفهرسة ومُدد يتم تحديدها بمُقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

ووفق المادة الثانية عشرة، فإن "المسؤول يمتنع عن الكشف عن المعلومات المُتعلقة بالوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أُخرى وجرى الاتفاق على أن تبقى سرية من قبل الجانبين، وكذلك المعلومات التي قد تُلحق الضرر بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تُقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، والمعلومات والملفات الشخصية المُتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية".

وبحسب مشروع القانون، فإن "المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيًا، أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته".

من جهة ثانية، ناقش النواب تقرير ديوان المُحاسبة لسنة 2022، حيث وافقوا، بعد مُناقشات أولية، على إحالته إلى اللجنة المالية النيابية، وإعطائه صفة الاستعجال.

واشتمل تقرير ديوان المُحاسبة 2022، على 376 مخرجًا رقابيًا، تضمنت 5087 ملاحظة ومخالفة، حيث جرى تصويب 47 منها، تضمنت 1086 ملاحظة ومخالفة.

وبلغ إجمالي الوفر المُتحقق العام الماضي لصالح الخزينة العامة نحو 102.7 مليون دينار، وفق رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين في تصريحات سابقة، موضحًا أن هذا الوفر المُتحقق جاء نتيجة تدقيق مُعاملات تتعلق بالضرائب والرسوم واسترداد مبالغ مصروفة بغير وجه حق، والمُشاركة بلجان عطاءات ومُشتريات، وإصدار استيضاحات وكُتب رقابية ومُذكرات مُراجعة ولوائح تدقيق.

وأقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

وحسب الأسباب الموجبة، فإن مشروع القانون جاء لتمكين الوزارة من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المُحتاجة بتشاركية وعدالة، ولتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجها وفقًا للإمكانيات المُتاحة، ولضبط أوجه المسؤولية المُجتمعية وفقًا للأولويات الوطنية.

كما جاءت لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تُقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط مُمارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، ولضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديد شروط جمع التبرعات ووسائله إلى جانب، تمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية، ووضع عقوبات جزائية على من يُخالف أحكام هذا القانون.

وبخصوص مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، أعلن الصفدي أن المجلس سيستمع إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بعد غد الأربعاء، على أن تبدأ مُناقشات "الموازنة" يوم الأحد المُقبل.

--(بترا)

م خ/ ن ح/اح

22/01/2024 14:38:36