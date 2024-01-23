دورة دعم الحياة الأساسي والإنعاش القلبي والتنفسي الرابعة في صيدلة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - انطلاقًا من رؤية جامعة عمان العربية نحو
الريادة والتميز وتعزيزاً لدور كلية الصيدلة في الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بصحة المجتمع، وإضافة إلى حاجة الجامعة والمجتمع المحيط بها إلى الخدمات الصحية الفعالة والمتكاملة، عقدت كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية فعاليات الورشة التدريبية الرابعة لدعم الحياة الأساسي والانعاش القلبي والتنفسي وذلك بالتنسيق مع أكاديمية زراع الأمل، وبحضور كل من المدربين صالح خطاطبة ومحمد قباجه، حيث شهدت الدورة مشاركات واسعة من كليات الجامعة من أعضاء هيئة تدريسية وإدارية وطلبة كليات الجامعة المختلفة.
حيث ساهمت هذه الدورة في رفع مستوى الوعي لدى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة في التعامل مع الحالات الطارئة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في التعامل مع تلك الحالات لتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع المحيط بالمشاركين، وقد نالت الدورة اعجاب جميع المشاركين مشجعين زملائهم للمشاركة في مثل هذه الدورات.
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