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دورة دعم الحياة الأساسي والإنعاش القلبي والتنفسي الرابعة في صيدلة

1/23/2024 3:00:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - انطلاقًا من رؤية جامعة عمان العربية نحو
الريادة والتميز وتعزيزاً لدور كلية الصيدلة في الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بصحة المجتمع، وإضافة إلى حاجة الجامعة والمجتمع المحيط بها إلى الخدمات الصحية الفعالة والمتكاملة، عقدت كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية فعاليات الورشة التدريبية الرابعة لدعم الحياة الأساسي والانعاش القلبي والتنفسي وذلك بالتنسيق مع أكاديمية زراع الأمل، وبحضور كل من المدربين صالح خطاطبة ومحمد قباجه، حيث شهدت الدورة مشاركات واسعة من كليات الجامعة من أعضاء هيئة تدريسية وإدارية وطلبة كليات الجامعة المختلفة.

حيث ساهمت هذه الدورة في رفع مستوى الوعي لدى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة في التعامل مع الحالات الطارئة، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في التعامل مع تلك الحالات لتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع المحيط بالمشاركين، وقد نالت الدورة اعجاب جميع المشاركين مشجعين زملائهم للمشاركة في مثل هذه الدورات.


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