Tuesday, 23 January 2024 12:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اختيار بحثٍ لطالبة من الشرق الأوسط للمشاركة في مؤتمرٍ طلابيّ بالإ

1/23/2024 3:00:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اختير بحث طالبة كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط روعة عبد الرحمن؛ للمشاركة في المؤتمر الطلابي السنويّ لعمادات شؤون الطلبة في نسخة العام، المقام في جامعة العين بالإمارات العربية المتحدة.


البحث حمل عنوان: دور شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في نشر ثقافة العمل التطوعي – دراسة مسحية في جامعات محافظات الجنوب في الأردن، وكان قد أشرف عليه عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام الدكتورة صباح الحراحشة.


ويعد المؤتمر الذي سيقام على مدار 4 أيام صورة مصغرة للمخزون الهائل من الطاقات والمواهب الكامنة داخل المجتمع الطلابي، كما أنه بمثابة منصة لفسيفساء التقدم الجماعي، خاصةً مع اعترافه بأهمية تطوير مهارات الطلبة وصقل قدراتهم في مجال البحث العلمي.

MENAFN23012024000151011027ID1107755021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث