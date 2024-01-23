اختيار بحثٍ لطالبة من الشرق الأوسط للمشاركة في مؤتمرٍ طلابيّ بالإ

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- Khaberni) خبرني - اختير بحث طالبة كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط روعة عبد الرحمن؛ للمشاركة في المؤتمر الطلابي السنويّ لعمادات شؤون الطلبة في نسخة العام، المقام في جامعة العين بالإمارات العربية المتحدة.
البحث حمل عنوان: دور شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في نشر ثقافة العمل التطوعي – دراسة مسحية في جامعات محافظات الجنوب في الأردن، وكان قد أشرف عليه عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام الدكتورة صباح الحراحشة.
ويعد المؤتمر الذي سيقام على مدار 4 أيام صورة مصغرة للمخزون الهائل من الطاقات والمواهب الكامنة داخل المجتمع الطلابي، كما أنه بمثابة منصة لفسيفساء التقدم الجماعي، خاصةً مع اعترافه بأهمية تطوير مهارات الطلبة وصقل قدراتهم في مجال البحث العلمي.
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