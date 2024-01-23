اختيار بحثٍ لطالبة من الشرق الأوسط للمشاركة في مؤتمرٍ طلابيّ بالإ

MENAFN - Khaberni) خبرني - اختير بحث طالبة كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط روعة عبد الرحمن؛ للمشاركة في المؤتمر الطلابي السنويّ لعمادات شؤون الطلبة في نسخة العام، المقام في جامعة العين بالإمارات العربية المتحدة.





البحث حمل عنوان: دور شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في نشر ثقافة العمل التطوعي – دراسة مسحية في جامعات محافظات الجنوب في الأردن، وكان قد أشرف عليه عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام الدكتورة صباح الحراحشة.





ويعد المؤتمر الذي سيقام على مدار 4 أيام صورة مصغرة للمخزون الهائل من الطاقات والمواهب الكامنة داخل المجتمع الطلابي، كما أنه بمثابة منصة لفسيفساء التقدم الجماعي، خاصةً مع اعترافه بأهمية تطوير مهارات الطلبة وصقل قدراتهم في مجال البحث العلمي.