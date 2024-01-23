رئيسة الشرق الأوسط تكرم طلبة لفوزهم في بطولة المناظرات الوطنية وت

MENAFN - Khaberni) خبرني - لاقت جهود فريق جامعة الشرق الأوسط الفائز بالمركز الأول في بطولة المناظرات الوطنية مؤخرًا، إشادة واسعة تبعها تكريم من رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، بمشاركة عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور أحمد اللوزي، وعميدة كلية الإعلام الدكتورة حنان الشيخ، وعميد شؤون الطلبة الدكتور أيمن الخزاعلة، ومشرفة الفريق الدكتورة صباح الحراحشة، والمسؤولة الإدارية للفريق ناديا ناصر الدين.

فريق الطلبة الفائز يتكون من: زيد أبو زهرة من كلية الحقوق، وحذافه أبو حسان من كلية الإعلام، وكرمل الماضي من كلية الإعلام، وشهد القعطبي من كلية الإعلام.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة المحادين إن التأهل لبطولة عربية تضم أكثر من 100 فريق يمثلون 55 دولة في دولة قطر الشقيقة، يبعث على الفخر، ويثبت جدية استراتيجية الجامعة الرامية إلى الاستثمار في طلبتها من خلال بناء عقولهم النيّرة، وتحفيز قيم الحوار السليم والمقنع القائم على الحجة والدليل، ليظهر الطلبة كيميائيي فكر، يستخرجون المعرفة من النقاش.

بدورهم، قال المشاركون في التكريم إن مثل هذه التجارب لها أكبر الفضل، وأكثر الأثر في تشكيل شخصيات الطلبة، من خلال إدماجهم في جلسات حوارية ثمينة وقيّمة تعزز من روح الفضول الفكري، والتفكير النقدي.

وأوضح المشاركون أن هذا الفوز أظهر الطلبة وكأنهم أفراد مطلعين ومسؤولين، يتردد صدى تأثيرهم، ووعيهم المتزايد في الأوساط الأكاديمية، لأنهم صاغوا خطابًا متينًا ومستنيرًا شكّل وجهات نظرٍ جديرة بالاحترام.

وأكد المشاركون أن بطولة المناظرات أتاحت للطلبة صقل مهاراتهم الخطابية من جانب، واكتشاف الأعماق الكامنة لقناعاتهم من جانبٍ آخر، فمع جملة القضايا التي نوقشت، تَنقّلت أفكار الطلبة في بيئة وجهات نظرٍ متعددة، ما دفع بحدود أطرهم المعرفية.

من جانبهم، قال الطلبة إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفير الجامعة لبيئة تعي تمامًا أن الالتزام بتعزيز المواهب المتأصلة لدى طلبتها يأتي إدراكًا لأهمية الفطنة الأكاديمية، والتفكير النقدي، وبلاغة التعبير، في الوصول إلى فرص فريدة من نوعها، وهو ما تركز عليه من خلال حزمة برامجها التدريبية المتعددة.



