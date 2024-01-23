رئيسة الشرق الأوسط تكرم طلبة لفوزهم في بطولة المناظرات الوطنية وت

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لاقت جهود فريق جامعة الشرق الأوسط الفائز بالمركز الأول في بطولة المناظرات الوطنية مؤخرًا، إشادة واسعة تبعها تكريم من رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، بمشاركة عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور أحمد اللوزي، وعميدة كلية الإعلام الدكتورة حنان الشيخ، وعميد شؤون الطلبة الدكتور أيمن الخزاعلة، ومشرفة الفريق الدكتورة صباح الحراحشة، والمسؤولة الإدارية للفريق ناديا ناصر الدين.
فريق الطلبة الفائز يتكون من: زيد أبو زهرة من كلية الحقوق، وحذافه أبو حسان من كلية الإعلام، وكرمل الماضي من كلية الإعلام، وشهد القعطبي من كلية الإعلام.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة المحادين إن التأهل لبطولة عربية تضم أكثر من 100 فريق يمثلون 55 دولة في دولة قطر الشقيقة، يبعث على الفخر، ويثبت جدية استراتيجية الجامعة الرامية إلى الاستثمار في طلبتها من خلال بناء عقولهم النيّرة، وتحفيز قيم الحوار السليم والمقنع القائم على الحجة والدليل، ليظهر الطلبة كيميائيي فكر، يستخرجون المعرفة من النقاش.
بدورهم، قال المشاركون في التكريم إن مثل هذه التجارب لها أكبر الفضل، وأكثر الأثر في تشكيل شخصيات الطلبة، من خلال إدماجهم في جلسات حوارية ثمينة وقيّمة تعزز من روح الفضول الفكري، والتفكير النقدي.
وأوضح المشاركون أن هذا الفوز أظهر الطلبة وكأنهم أفراد مطلعين ومسؤولين، يتردد صدى تأثيرهم، ووعيهم المتزايد في الأوساط الأكاديمية، لأنهم صاغوا خطابًا متينًا ومستنيرًا شكّل وجهات نظرٍ جديرة بالاحترام.
وأكد المشاركون أن بطولة المناظرات أتاحت للطلبة صقل مهاراتهم الخطابية من جانب، واكتشاف الأعماق الكامنة لقناعاتهم من جانبٍ آخر، فمع جملة القضايا التي نوقشت، تَنقّلت أفكار الطلبة في بيئة وجهات نظرٍ متعددة، ما دفع بحدود أطرهم المعرفية.
من جانبهم، قال الطلبة إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توفير الجامعة لبيئة تعي تمامًا أن الالتزام بتعزيز المواهب المتأصلة لدى طلبتها يأتي إدراكًا لأهمية الفطنة الأكاديمية، والتفكير النقدي، وبلاغة التعبير، في الوصول إلى فرص فريدة من نوعها، وهو ما تركز عليه من خلال حزمة برامجها التدريبية المتعددة.
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