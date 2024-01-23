بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسريلانكا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب مع سفيرة جمهورية سريلانكا في عمان، بيريانجيكا فجقوناسيكرا، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية كخطوة مهمة لتنشيط المبادلات التجارية.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم الإثنين، أكد الخطيب ضرورة تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تطوير مجالات التعاون التجاري والسياحي والاستثماري، وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض وعقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في سريلانكا، وزيادة وتنويع السلع المتبادلة.
واشار إلى ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وسريلانكا، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة بينهما، وإمكانية الربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر في كلا البلدين لترويجهما سياحياً، مشيراً إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة ونظيرتها في جمهورية سريلانكا لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.
وعبر الخطيب خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، عن استعداد تجارة عمان لاستقبال وفد تجاري يضم رجال أعمال سريلانكيين لزيارة الأردن والتعرف على المجالات المتاحة، للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو المزيد من التطور، وتعريف الجانب السيرلانكي بالمزايا والفرص والتطورات الايجابية في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال.
بدورها، قالت السفيرة فجقوناسيكرا، إن العلاقات الأردنية السريلانكية تتسم بالتطور على المستويين التجاري والاستثماري، والدبلوماسي كذلك، لافتة إلى أن العلاقات الأردنية السيريلانكية تأسست منذ عام 1965 وتشهد تطورا ونموا مستمرا.
وأكدت حرص بلادها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة واستغلال بيئة الأعمال بالأردن الآمنة والمستقرة، إضافة إلى زيادة التعاون السياحي بالاتجاهين.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغيّر، إن القطاع التجاري والخدمي يثمن أي جهود من شأنها تقوية العلاقات الثنائية مع سريلانكا من خلال تبادل الوفود التجارية لاستكشاف أسواق جديدة وإقامة علاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك.
إلى ذلك، قدم مدير عام الغرفة هشام الدويك إيجازا عن غرفة تجارة عمان، وخدمات للأعضاء، والأعمال التي تقوم بها للتعاون مع الغرف العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى والترويج لبيئة الاستثمار بالمملكة.
وبين الدويك أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظا خلال الـ10 أشهر من العام الماضي 2023، ووصل لنحو 79 مليون دولار، موضحا أن الأردن لديه الكثير من السلع التي يحتاجها سوق سريلانكا، لا سيما زيت الزيتون وأملاح البحر الميت والتمور.
يشار إلى أن أهم مستوردات المملكة من سريلانكا تتركز بالمنتجات النباتية، والشاي ومصنوعات متنوعة من الأثاث والخشب والورق المقوى، فيما تعد المنسوجات والأصناف النسيجية والأقمشة ومصنوعات من حديد أو صلب، أبرز الصادرات.
--(بترا)
س ص/م ف/رق
22/01/2024 14:30:49
MENAFN23012024000117011021ID1107755017
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