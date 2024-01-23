بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسريلانكا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- بحث النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، نبيل الخطيب مع سفيرة جمهورية سريلانكا في عمان، بيريانجيكا فجقوناسيكرا، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية كخطوة مهمة لتنشيط المبادلات التجارية.

وبحسب بيان للغرفة، اليوم الإثنين، أكد الخطيب ضرورة تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تطوير مجالات التعاون التجاري والسياحي والاستثماري، وتكثيف زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض وعقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين ونظرائهم في سريلانكا، وزيادة وتنويع السلع المتبادلة.

واشار إلى ضرورة دعم فرص التعاون السياحي القائم بين الأردن وسريلانكا، وبحث السبل الممكنة لتشجيع السياحة بينهما، وإمكانية الربط بين شركات ووكلاء السياحة والسفر في كلا البلدين لترويجهما سياحياً، مشيراً إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة ونظيرتها في جمهورية سريلانكا لتكون نقطة انطلاق للجانبين في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وعبر الخطيب خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، عن استعداد تجارة عمان لاستقبال وفد تجاري يضم رجال أعمال سريلانكيين لزيارة الأردن والتعرف على المجالات المتاحة، للدفع قدما بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو المزيد من التطور، وتعريف الجانب السيرلانكي بالمزايا والفرص والتطورات الايجابية في الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال.

بدورها، قالت السفيرة فجقوناسيكرا، إن العلاقات الأردنية السريلانكية تتسم بالتطور على المستويين التجاري والاستثماري، والدبلوماسي كذلك، لافتة إلى أن العلاقات الأردنية السيريلانكية تأسست منذ عام 1965 وتشهد تطورا ونموا مستمرا.

وأكدت حرص بلادها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة واستغلال بيئة الأعمال بالأردن الآمنة والمستقرة، إضافة إلى زيادة التعاون السياحي بالاتجاهين.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغيّر، إن القطاع التجاري والخدمي يثمن أي جهود من شأنها تقوية العلاقات الثنائية مع سريلانكا من خلال تبادل الوفود التجارية لاستكشاف أسواق جديدة وإقامة علاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

إلى ذلك، قدم مدير عام الغرفة هشام الدويك إيجازا عن غرفة تجارة عمان، وخدمات للأعضاء، والأعمال التي تقوم بها للتعاون مع الغرف العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية لتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى والترويج لبيئة الاستثمار بالمملكة.

وبين الدويك أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموا ملحوظا خلال الـ10 أشهر من العام الماضي 2023، ووصل لنحو 79 مليون دولار، موضحا أن الأردن لديه الكثير من السلع التي يحتاجها سوق سريلانكا، لا سيما زيت الزيتون وأملاح البحر الميت والتمور.

يشار إلى أن أهم مستوردات المملكة من سريلانكا تتركز بالمنتجات النباتية، والشاي ومصنوعات متنوعة من الأثاث والخشب والورق المقوى، فيما تعد المنسوجات والأصناف النسيجية والأقمشة ومصنوعات من حديد أو صلب، أبرز الصادرات.

--(بترا)

س ص/م ف/رق

22/01/2024 14:30:49