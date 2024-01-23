عزايزة يعلن انتهاء مهمته بتغطية حرب غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أنهى الناشط الاجتماعي والصحفي الفلسطيني معتز عزايزة مهمته في تغطية الأحداث الجارية في قطاع غزة، والتي تركزت بشكل رئيسي على الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.
وفي فيديو نشره عزايزة على حسابه الشخصي في منصة "إنستغرام" صباح يوم الثلاثاء، قدّم رسالة وداع مؤثرة مليئة بالحزن والتعب، حيث قام بخلع سترته الواقية من الرصاص. استمرت مهمته لمدة 109 أيام، وخلال هذه الفترة، قام بتوثيق الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة من خلال نشر مقاطع فيديو، بعضها كان باللغة الإنجليزية.
يُشار إلى أن عزايزة واجه العديد من التهديدات وتلقى عروضًا من الاحتلال الإسرائيلي، حاولوا من خلالها إقناعه بالتوقف عن الكشف عن جرائمهم ومغادرة غزة مقابل ضمان سلامته وحياته.
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