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عزايزة يعلن انتهاء مهمته بتغطية حرب غزة

1/23/2024 3:00:18 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أنهى الناشط الاجتماعي والصحفي الفلسطيني معتز عزايزة مهمته في تغطية الأحداث الجارية في قطاع غزة، والتي تركزت بشكل رئيسي على الحملة العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

وفي فيديو نشره عزايزة على حسابه الشخصي في منصة "إنستغرام" صباح يوم الثلاثاء، قدّم رسالة وداع مؤثرة مليئة بالحزن والتعب، حيث قام بخلع سترته الواقية من الرصاص. استمرت مهمته لمدة 109 أيام، وخلال هذه الفترة، قام بتوثيق الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة من خلال نشر مقاطع فيديو، بعضها كان باللغة الإنجليزية.

يُشار إلى أن عزايزة واجه العديد من التهديدات وتلقى عروضًا من الاحتلال الإسرائيلي، حاولوا من خلالها إقناعه بالتوقف عن الكشف عن جرائمهم ومغادرة غزة مقابل ضمان سلامته وحياته.

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