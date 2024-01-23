السفير النسور يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الجمهورية الهيلينية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
أثينا 22 كانون الثاني(بترا)- قدم السفير زهير عبدالله النسور، أوراق اعتماده لفخامة رئيسة الجمهورية الهيلينية الصديقة، كاترينا ساكيلاروبولو، سفيرا مفوضا وفوق العادة معتمدا ومقيما للمملكة لدى الجمهورية الهيلينية، خلال مراسم جرت في القصر الجمهوري الرئاسي في العاصمة أثينا.
ونقل السفير النسور، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيسة الجمهورية الهيلينية، وتمنياته للشعب الهيليني مزيدا من التقدم والنماء.
بدورها، طلبت الرئيسة ساكيلاروبولو نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبدية اهتمام الحكومة الهيلينية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنية للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.
حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نائب وزير الخارجية للشؤون الخارجية كوستاس فرانجويانيس، ومديرة إدارة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة غلاييا بالتا.
--(بترا)
ص خ/ ف ج
22/01/2024 14:29:19
MENAFN23012024000117011021ID1107755014
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.