السفير النسور يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الجمهورية الهيلينية

MENAFN - Jordan News Agency)

أثينا 22 كانون الثاني(بترا)- قدم السفير زهير عبدالله النسور، أوراق اعتماده لفخامة رئيسة الجمهورية الهيلينية الصديقة، كاترينا ساكيلاروبولو، سفيرا مفوضا وفوق العادة معتمدا ومقيما للمملكة لدى الجمهورية الهيلينية، خلال مراسم جرت في القصر الجمهوري الرئاسي في العاصمة أثينا.

ونقل السفير النسور، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى رئيسة الجمهورية الهيلينية، وتمنياته للشعب الهيليني مزيدا من التقدم والنماء.

بدورها، طلبت الرئيسة ساكيلاروبولو نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبدية اهتمام الحكومة الهيلينية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنية للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نائب وزير الخارجية للشؤون الخارجية كوستاس فرانجويانيس، ومديرة إدارة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة غلاييا بالتا.

--(بترا)

ص خ/ ف ج

22/01/2024 14:29:19