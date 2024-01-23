صحيفة إسرائيلية تدعو غانتس وآيزنكوت للقفز من مركب نتنياهو الغارق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- يحيى مطالقة- دعت صحيفة إسرائيلية الوزيرين في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، من حزب "المعسكر الرسمي"، إلى الانسحاب من المجلس الذي يترأسه بنيامين نتنياهو، وعدم مساعدته في إدارة الحرب على غزة.

وتساءل الكاتب والمحاضر السياسي في صحيفة معاريف إبراهام فرانك "أين سياسة الحكومة وسياستكم؟ حتى الآن نعلم أنها غير موجودة، وربما لن تكون، وأعني أن نتنياهو لديه سياسة تجاه نفسه، لكن لا أعلم إذا كنتم توافقون على هذه السياسة، وهي الحفاظ على مكانته كرئيس للوزراء بأي ثمن حتى نهاية الزمان، وفي الوقت نفسه، بدون سياسة سنبتعد أكثر فأكثر عن العالم".

ودعا فرانك، غانتس وآيزنكوت قائلا "إذا قررتم الانضمام إلى نتنياهو في سياسته الأساسية، فعليكم أن تعلنوا ذلك؛ ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب عليكم تقديم إجابات على القضايا التي عرضتها هنا، وهي ليست مسائل مستقبلية، ولكنها أمور كان علينا جميعا، بمن فيهم أنتم، التعامل معها بالفعل منذ شهر أو شهرين، وكان ينبغي تشكيل ائتلاف عالمي لإعادة الأسرى في غزة قبل شهر أو شهرين، لكن لا يمكن تشكيله طالما بقي نتنياهو على رأس السلطة".

"نتنياهو يحتاج إلى حكومته لنفسه- بحسب فرانك- ومن أجل ذلك سيقاتل وسيقاتل، إنني أقدر بشدة قراركم بالعمل على المستوى التكتيكي والمساعدة في إدارة الحرب، لكن هذا لا يمكن أن يكون استراتيجية وهدفا لحزب يرى نفسه قائدا وطنيا".

وختم فرانك مقاله بالقول إن "تكتيككم تجاه الإسرائيليين حتى الآن هو الصمت، لأنه ربما ليس لديكم ما تقولونه، أعتقد أنه يجب عليكم في هذه الأمور، تقديم تقرير إلى الجمهور: إذا كان لديكم سياسة أم لا، وإذا كان لديكم، فما هي؟

وبحسب فرانك، لا تزال لدى غانتس وآيزنكوت، الإمكانية المحدودة بالوقت لقيادة خطوة مهمة، بشرط أن يعيدوا التفكير في مسارهما بالكامل، فالوقت قصير، واليوم ليس ببعيد الذي سيقول فيه كثير من أنصارهم "لقد ولى زمنكم".

--(بترا)

ي م/ ف ج

22/01/2024 14:26:47

