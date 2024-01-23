روسيا: نصب صواريخ سارمات النووية لا يخل بالتوازن الاستراتيجي مع أميركا

روسيا: نصب صواريخ سارمات النووية لا يخل بالتوازن الاستراتيجي مع أميركا
التاريخ
1/23/2024 3:00:13 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 22 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الروسية أن نصب روسيا صواريخ "سارمات" النووية العابرة للقارات، لا يخل بالتوازن الاستراتيجي النووي مع الولايات المتحدة الأميركية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "نصب هذه الصواريخ لا يغير المعادلة الاستراتيجية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية. يتم إضافة أنظمة جديدة، ولذلك فإن نشرنا صواريخ سارمات النووية لم يحدث قفزة حادة من الناحية الكمية بعدد الصواريخ الروسية".
--(بترا)
س ح/ اح
22/01/2024 14:22:40
MENAFN23012024000117011021ID1107755008
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