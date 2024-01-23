روسيا: نصب صواريخ سارمات النووية لا يخل بالتوازن الاستراتيجي مع أميركا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 22 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الروسية أن نصب روسيا صواريخ "سارمات" النووية العابرة للقارات، لا يخل بالتوازن الاستراتيجي النووي مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "نصب هذه الصواريخ لا يغير المعادلة الاستراتيجية للقوات النووية الاستراتيجية الروسية. يتم إضافة أنظمة جديدة، ولذلك فإن نشرنا صواريخ سارمات النووية لم يحدث قفزة حادة من الناحية الكمية بعدد الصواريخ الروسية".

--(بترا)

س ح/ اح

22/01/2024 14:22:40