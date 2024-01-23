ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25295 شهيدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)-أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 25295 شهيدا و63 ألف إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وبحسب مصادر فلسطينية، أشارت وزارة الصحة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا و340 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وطواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليها.

--(بترا)

رصد/رس/ف ق

22/01/2024 14:16:56