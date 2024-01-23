ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25295 شهيدا

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 25295 شهيدا
التاريخ
1/23/2024 3:00:12 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)-أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 25295 شهيدا و63 ألف إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وبحسب مصادر فلسطينية، أشارت وزارة الصحة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 20 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 190 شهيدا و340 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وطواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليها.
--(بترا)
رصد/رس/ف ق
22/01/2024 14:16:56
MENAFN23012024000117011021ID1107755005
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