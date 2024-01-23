نقابة الخدمات توقع عقد عمل جماعيا للعاملين في أورانج

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- وقعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقد عمل جماعيا مع مجموعة الإتصالات الأردنية (أورانج) بتكلفة تقدر بـ 6 مليون دينار، ويسري لمدة 3 سنوات.
وبحسب بيان للنقابة، اليوم الاثنين، فإن العقد يتضمن مزايا مادية ومعنوية ويستفيد منه 1470 موظفا يعملون في شركات المجموعة، حيث جرى إيداع العقد في وزارة العمل وفق الأصول.
وبموجب العقد الجماعي، تلتزم إدارة المجموعة بصرف راتب إضافي ( 16) اعتبارا من تاريخ 1/1/ 2024، وتستمر في تقديم منحة دراسية للعاملين بواقع 40 منحة دراسية، وصرف نفقات بدل الحضانة لأبناء العاملين والعاملات، وفق نص العقد الجماعي السابق، والتعليمات الصادره عن وزاره العمل.
وينص العقد، على زيادة مبلغ الخصم الممنوح للعاملين على الهاتف الخلوي سنويا ليصبح 135 دينارا، واحتفاظ الموظف الذي مضى على خدمته في المجموعه 15 عاما فأكثر بجميع الخصومات الممنوحة له وبنسبة 50 بالمئة إلى جانب استمرار العمل بنظام القروض السكنية بواقع 35 موظفا كل عام.
وتلتزم الشركة بتحمل نفقات أداء مناسك العمرة للعاملات الراغبات بأدائها، وإعادة النظر بالتأمين الصحي للعاملين ودراسته خلال العام الحالي، ورفع نسبة مساهمة الشركة بصندوق الإدخار الخاص بالموظفين ليصبح 10.5 بالمئة، والاستمرار بمنح الموظفين المنتهية خدماتهم من المجموعة ممن تنطبق عليهم الشروط، حافزا لإنهاء عقد العمل، وذلك بمنح شهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد على 40 شهرا من الدرجات الوظيفية من 7 - 9، وشهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد على 37 شهرا من الدرجات الوظيفية 10- 11، اضافة الى شهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد على 35 شهرا من الدرجات الوظيفية 12 -13، وشهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد على 30 شهرا من الدرجات الوظيفية 14 - 15، وشهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد على 25 شهرا من وظيفة "مدير"، وشهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد على 15 شهرا من وظيفة "مدير إدارة".
كما ينص على الاستمرار بصرف تعويض بدل المحروقات حسب ما هو معمول به في المجموعة، ومنح الأولوية لأبناء العاملين المتقاعدين للعمل في الشركة، والموافقة على تمثيل النقابة في اللجان المشكلة كافة داخل المجموعة.
--(بترا)
ع ف/م ف/ف ق
22/01/2024 14:15:00
MENAFN23012024000117011021ID1107755004
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