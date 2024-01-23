نقابة الخدمات توقع عقد عمل جماعيا للعاملين في أورانج

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- وقعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقد عمل جماعيا مع مجموعة الإتصالات الأردنية (أورانج) بتكلفة تقدر بـ 6 مليون دينار، ويسري لمدة 3 سنوات.

وبحسب بيان للنقابة، اليوم الاثنين، فإن العقد يتضمن مزايا مادية ومعنوية ويستفيد منه 1470 موظفا يعملون في شركات المجموعة، حيث جرى إيداع العقد في وزارة العمل وفق الأصول.

وبموجب العقد الجماعي، تلتزم إدارة المجموعة بصرف راتب إضافي ( 16) اعتبارا من تاريخ 1/1/ 2024، وتستمر في تقديم منحة دراسية للعاملين بواقع 40 منحة دراسية، وصرف نفقات بدل الحضانة لأبناء العاملين والعاملات، وفق نص العقد الجماعي السابق، والتعليمات الصادره عن وزاره العمل.

وينص العقد، على زيادة مبلغ الخصم الممنوح للعاملين على الهاتف الخلوي سنويا ليصبح 135 دينارا، واحتفاظ الموظف الذي مضى على خدمته في المجموعه 15 عاما فأكثر بجميع الخصومات الممنوحة له وبنسبة 50 بالمئة إلى جانب استمرار العمل بنظام القروض السكنية بواقع 35 موظفا كل عام.

وتلتزم الشركة بتحمل نفقات أداء مناسك العمرة للعاملات الراغبات بأدائها، وإعادة النظر بالتأمين الصحي للعاملين ودراسته خلال العام الحالي، ورفع نسبة مساهمة الشركة بصندوق الإدخار الخاص بالموظفين ليصبح 10.5 بالمئة، والاستمرار بمنح الموظفين المنتهية خدماتهم من المجموعة ممن تنطبق عليهم الشروط، حافزا لإنهاء عقد العمل، وذلك بمنح شهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد على 40 شهرا من الدرجات الوظيفية من 7 - 9، وشهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد على 37 شهرا من الدرجات الوظيفية 10- 11، اضافة الى شهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد على 35 شهرا من الدرجات الوظيفية 12 -13، وشهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد على 30 شهرا من الدرجات الوظيفية 14 - 15، وشهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد على 25 شهرا من وظيفة "مدير"، وشهرين عن كل سنة خدمة بما لا يزيد على 15 شهرا من وظيفة "مدير إدارة".

كما ينص على الاستمرار بصرف تعويض بدل المحروقات حسب ما هو معمول به في المجموعة، ومنح الأولوية لأبناء العاملين المتقاعدين للعمل في الشركة، والموافقة على تمثيل النقابة في اللجان المشكلة كافة داخل المجموعة.

--(بترا)

ع ف/م ف/ف ق

22/01/2024 14:15:00