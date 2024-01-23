شومان تعلن استقبال طلبات التقدم لجائزة الباحثين العرب للعام 2024

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، عن فتح باب التقدم للجائزة، في دورتها الثانية والأربعين للعام 2024، ولغاية 31 آذار المقبل.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، تضم حقول الجائزة "العلوم الطبية والصحية" ويشمل: التصلب المتعدد، ومقاومة مضادات الميكروبات، وحقل "العلوم الهندسية والتكنولوجية"، ويشمل: النمذجة الحسابية في تحليل البيانات، والروبوتات المتقدمة والأتمتة، وحقل "العلوم الأساسية"، ويتضمن: فيزياء الكم، والكوارث الطبيعية: الزلازل، وحقل "العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية"، ويشمل: تحليل الخطاب وحرب المصطلحات، والتكنولوجيا في التعليم، وحقل "علوم المياه والطاقة والغذاء"، ويشمل: الزراعة الذكية، وسلامة الغذاء، وحقل "العلوم الاقتصادية والإدارية"، ويتضمن: العملة الرقمية والمشفرة، والحكومات الذكية.

وتمنح الجائزة تقديراً لنتاج علمي متميز في السنوات الخمس السابقة للترشح، ويؤدي نشره وتعميمه إلى زيادة في المعرفة العلمية والتطبيقية، والإسهام في حل مشكلات ذات أولوية محلياً وإقليمياً وعالمياً، ونشر ثقافة البحث العلمي، وتتكون من شهادة تتضمن اسم الجائزة واسم الفائز، والحقل الذي فاز به، ومكافأة مالية مقدارها 20 ألف دولار، ودرع يحمل اسم الجائزة وشعارها.

وبينت الهيئة شروط الترشح للجائزة، أن يكون المتقدم عربي الجنسية أو من أصل عربي، وأن يكون على قيد الحياة وقت التقدم للجائزة، وأن يقدم للعلم وللمجتمع نتاجاً علمياً ذا قيمة علمية واجتماعية، وأن يرسل نبذة عن المساهمة العلمية باللغتين العربية والانجليزية وخصوصا في آخر 5 سنوات.

وأشارت إلى أن الأبحاث المقدمة للجائزة، يجب أن تكون منجزة في بلد عربي، مبينة أن أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة لا تدخل في تقيم النتاج العلمي للمتقدم.

كما اشترطت الهيئة أن يرسل النتاج العلمي للمتقدم إلكترونياً، من خلال التسجيل وتقديم طلب الترشح للجائزة عبر النظام الإلكتروني المتاح على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وهو: ، مرفقاً بالوثائق والمعلومات الأخرى المطلوبة في النموذج المعد لذلك، مع مراعاة التقيد التام بتعليمات تعبئة النموذج المذكور لتسهيل عمل المحكمين.

وتتولى تقييم النتاج العلمي المقدم والمقبول لنيل الجائزة، لجان تحكيم تؤلفها الهيئة العلمية من أهل الخبرة والكفاية، بناءً على معايير تضمن موضوعية ومصداقية نتائج الجائزة، كما تتخذ اللجان قراراتها المسببة باختيار الفائزين بالجائزة أو حجبها.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

22/01/2024 13:54:49