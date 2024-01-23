مرسى أيلة العقبة يحصد اثنتين من جوائز أبوظبي البحرية

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 22 كانون الثاني (بترا) أمين المعايطة- حصد مرسى "أيلة" العقبة أخيرا، جائزيتن من جوائز "أبوظبي البحرية" للعام 2023 للريادة في القطاع البحري، لتجسد تميزها في تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية هما جائزة أفضل مرسى في مجال "حماية البيئة"، وجائزة أفضل مرسى في مجال "تدابير السلامة"، وذلك من بين 37 مرسى تقدمت للجوائز من 8 دول حول العالم.

ويعكس حصول "أيلة" على هذه الجوئز، ريادة شركة واحة أيلة للتطوير في مجال الحفاظ على البيئة وتبنيها لأفضل الممارسات المستدامة كإحدى أفضل الوجهات السياحية في المنطقة والعالم وتوظيفها للتكنولوجيا المتقدمة، وترسيخ الممارسات البيئية لدى مرتاديها وامتلاكها لأدوات التغيير الإيجابي على هذا الصعيد.

ويجسد هذا الاعتراف الدولي، الاهتمام البالغ الذي توليه "أيلة" للسلامة العامة في مختلف مواقعها عبر سلسلة ضوابط وإجراءات صارمة، واتخاذ جميع التدابير الفنية واللوجستية والإدارية اللازمة لقضاء تجربة سياحية وتجربة سكن مبتكرة.

وأكد مدير المارينا في شركة واحة أيلة للتطوير المهندس عادل المعاني في بيان اليوم الاثنين، أن حصول "أيلة" على جائزيتن في فئتين من أصل 7 جوائز، يؤكد تميّز وريادة أيلة في شؤون حماية البيئة والطبيعة والحفاظ على عناصر السلامة العامة.

وقال، إن هذا النجاح يسلط الضوء على الإنجازات البارزة في مرسى أيلة وصدارته العالمية وتبني نهج الابتكار ومتابعة التطور العالمي ومواصلة الإسهام بقوة في تنويع المنتج السياحي الوطني، حيث يواصل فريق العمل وأسرة أيلة جهدهم الدؤوب للارتقاء بمعايير السياحة والسكن، مع إيلاء الاستدامة والحفاظ على السلامة العامة جل العناية.

وتهدف "جوائز أبوظبي البحريّة" إلى تكريم المرافق البحريّة الرائدة في المنطقة والتي تتميّز في مجال السلامة والخدمة والاستدامة والمبادرات البيئيّة وأفضل الممارسات، وتُعد الأولى من نوعها في منطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وهي متاحة أمام جميع مالكي ومشغّلي المرافئ البحرية المرخّصة في المنطقة وتُشرف عليها لجنة من الخبراء الصناعيين من المؤسسات المرموقة والهيئات التنظيميّة في جميع أنحاء المنطقة.

--(بترا)

ا م/أ م/اح

22/01/2024 13:14:07