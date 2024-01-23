Tuesday, 23 January 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والسولار وانخفاض الكاز

1/23/2024 3:00:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه والسولار، وانخفض سعر الكاز في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثالث من كانون الثاني الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي أعلنتها اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من كانون الثاني سعرا بلغ 762.6 دولار للطن، مقارنة مع 741.4 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 2.9 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 811.6 دولار للطن، مقابل 783.4 دولار المسجل في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 3.6 بالمئة.
وارتفع سعر السولار من 717.1 دولار للطن إلى 724.3 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 777.6 إلى 773 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 0.6 بالمئة.
كما انخفض سعر زيت الوقود من 428.8 إلى 424.1 دولار للطن بنسبة انخفاض 1.1 بالمئة، فيما ارتفع سعر الغاز البترولي المسال من 617.5 دولار للطن في كانون الأول الماضي إلى 627.5 دولار للطن في كانون الثاني الحالي، بنسبة 1.6 بالمئة.
من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من كانون الثاني الحالي ليصبح 80.2 دولار للبرميل، مقارنة مع 78.8 دولار معدل سعره في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 1.7 بالمئة
--(بترا)
م ف/أ م/ ف ج
22/01/2024 13:06:34

MENAFN23012024000117011021ID1107755000

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث