الامانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الاثنين للتعامل مع الحالة الجوية.

وأكد الناطق الإعلامي بالأمانة ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

ودعت الامانة إلى أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب المياه (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري) تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما دعت الى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وأن يأخذ التجار الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية، مشددة على أن يبادر المقاولون وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى تأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

--(بترا)

ع ع/اص

22/01/2024 13:01:00