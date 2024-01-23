رئيس الوزراء: ديوان المحاسبة يلقى كلَّ الدَّعم للمحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا) - أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنَّ اللَّجنة الوزاريَّة المكلَّفة بمراجعة الاستيضاحات التي يرصدها ديوان المحاسبة تتفاعل مع فرق الدِّيوان؛ وتقوم بتصويب الكثير من المخالفات التي يتمُّ رصدها من خلال اجتماعاتها الدَّوريَّة في رئاسة الوزراء.

وأضاف رئيس الوزراء في مداخلة له بجلسة مجلس النُّوَّاب اليوم الاثنين: نقدِّر دور ديوان المحاسبة كمؤسَّسة رقابيَّة مستقلَّة متميِّزة، والجهود التي تقدِّمها إدارتها الجديدة، والتي ستلقى من الحكومة ومن مجلس النوَّاب كلَّ الدَّعم دوماً؛ من أجل الحفاظ على المال العام وسلامة الإجراءات.

ولفت إلى أنَّنا لمسنا في التَّقرير الأخير لديوان المحاسبة قدراً كبيراً من التَّقدُّم في العمل، مضيفاً: "نحيي رئيس ديوان المحاسبة على عمله الدَّؤوب تجاه تقديم وترسيخ وتكريس أفضل الممارسات الدَّوليَّة في منهجيَّة عمل هذه المؤسَّسة التي ندعمها كمؤسَّسة دستوريَّة مستقلَّة ورقابيَّة تستهدف المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات الإداريَّة".

-- (بترا)





ع ع/اص/ب ط

22/01/2024 13:01:15