رئيس الوزراء: ديوان المحاسبة يلقى كلَّ الدَّعم للمحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا) - أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنَّ اللَّجنة الوزاريَّة المكلَّفة بمراجعة الاستيضاحات التي يرصدها ديوان المحاسبة تتفاعل مع فرق الدِّيوان؛ وتقوم بتصويب الكثير من المخالفات التي يتمُّ رصدها من خلال اجتماعاتها الدَّوريَّة في رئاسة الوزراء.
وأضاف رئيس الوزراء في مداخلة له بجلسة مجلس النُّوَّاب اليوم الاثنين: نقدِّر دور ديوان المحاسبة كمؤسَّسة رقابيَّة مستقلَّة متميِّزة، والجهود التي تقدِّمها إدارتها الجديدة، والتي ستلقى من الحكومة ومن مجلس النوَّاب كلَّ الدَّعم دوماً؛ من أجل الحفاظ على المال العام وسلامة الإجراءات.
ولفت إلى أنَّنا لمسنا في التَّقرير الأخير لديوان المحاسبة قدراً كبيراً من التَّقدُّم في العمل، مضيفاً: "نحيي رئيس ديوان المحاسبة على عمله الدَّؤوب تجاه تقديم وترسيخ وتكريس أفضل الممارسات الدَّوليَّة في منهجيَّة عمل هذه المؤسَّسة التي ندعمها كمؤسَّسة دستوريَّة مستقلَّة ورقابيَّة تستهدف المحافظة على المال العام وسلامة الإجراءات الإداريَّة".
-- (بترا)
ع ع/اص/ب ط
22/01/2024 13:01:15
MENAFN23012024000117011021ID1107754998
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