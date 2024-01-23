عمان لحوارات المستقبل تكثف نشاطاتها بست لغات نصرة لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- حققت جماعة عمان لحوارات المستقبل حضورا عالميا من خلال نشاطاتها المتعددة باللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة؛ نصرة لقطاع غزة، والدعوة لوقف الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وفي إطار جهودها الرامية لوقف العدوان على قطاع غزة، بعثت الجماعة برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن عبر القنوات الدبلوماسية، دعته فيها إلى ترجيح صوت العقل والحكمة في التعاطي مع قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع.

وقالت الجماعة في الرسالة "إن الحكومات المتعاقبة في إسرائيل كانت ولا تزال تشعر براحة تامة واسترخاء في الطغيان والاستبداد والتصرف بوحشية وعنصرية، نتيجة لدعم الإدارة الأميركية اللامحدود لها، ما يسيء لصورة الولايات المتحدة الأميركية لدى شعوب منطقتنا على وجه الخصوص، وشعوب العالم عموما، ويزيد من كراهية الناس لها، ويغذي العنف في منطقة الشرق الأوسط، ما يشكل تهديدا للسلم العالمي.

وعبرت الجماعة في رسالتها عن أملها من الإدارة الأميركية عدم تجاهل الوضع الحالي، ودعوتها إلى تجميع أوراقها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وإجراء مراجعاتها لما يحدث الآن، والتعمق في دراسة هذا الوضع المتأزم، والخروج بحل يخدم الإنسانية بالدرجة الأولى.

كما بعثتت الجماعة رسالتين للأمين العام للأمم المتحدة، دعته في الأولى إلى مساندة الأمين العام المساعد والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، والتي تتعرض للأذى المعنوي لقيامها بمسؤولياتها الرسمية، وواجبها الإنساني بالدفاع عن حقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفولة في قطاع غزة، حتى لا تكون هذه المؤسسة الإنسانية والاجتماعية متناقضة مع روح القوانين الدولية وحقوق الإنسان، أو مساهمة ومؤيدة للانتهاكات القانونية والشرعية الدولية التي لا تخفى على أحد، وحتى تحافظ منظمة الأمم المتحدة على حياديتها ووقوفها الدائم إلى جانب القضايا الإنسانية بشكل عام صونا للقانون الدولي ومؤسساته من التغول عليها من أي جهة كانت.

وفي الرسالة الثانية، أشادت الجماعة بمواقف الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش على مواقفه الحازمة والواضحة في إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمطالبة بوقف هذا العدوان.

وعبرت الجماعة في رسالتها إلى الأمين العام عبر الأطر الرسمية عن مدى الاعتزاز بالمواقف الإنسانية الجريئة الحرة، والتي عكست مقدار التزام الأمين العام الإنساني وانحيازه للحق، ورفضه للباطل الذي أصبح سائدا لدى قوى الشر والظلام في عصرنا الراهن.

وختمت الجماعة رسالتها بالمطالبة من خلال المنظمة الأممية بأخذ زمام المبادرة لحسم هذه الحرب المجرمة والحد من آثارها المدمرة وإيقافها.

وفي إطار جهودها لكشف حجم الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أعدت جماعة عمان لحوارات المستقبل أول دراسة متكاملة حول انهيار النظام الصحي في قطاع غزة.

وجاءت الدراسة في ست لغات معتمدة في الأمم المتحدة، ووزعتها على المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية المعتمدة في المملكة، مرفقة مع دراستها نداء عالميا لاحترام حياة المدنيين على الأقل في قطاع غزة؛ انطلاقا من الالتزام الأخلاقي تجاه إنسانيتنا.

ودعت إلى احترام الحق في الصحة، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني لدعم الحد الأدنى من المعايير دائما، والوصول المستمر وعلى نطاق واسع إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية، وتسهيل إيصال الإمدادات الصحية، وغيرها من الإمدادات الإنسانية من خلال الممرات الإنسانية أو غيرها من الوسائل الممكنة، وتوفير الرعاية الصحية دون مخاطر لأي عامل في مجال الرعاية الصحية، وتوفير المياه النظيفة والغذاء والصرف الصحي والنظافة والمستلزمات المنزلية الأساسية والوقود لتمكين الخدمات المنقذة للحياة.

كما دعت إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المياه وشبكات الصرف الصحي ومرافق الرعاية الصحية، وإرسال المتطوعين وفرق الطوارئ الطبية والمهنيين الصحيين من جميع التخصصات لمساعدة السكان المتضررين، والاستجابة على أساس الحاجة الإنسانية المدمرة وإعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر احتياجا للمساعدة، واتخاذ تدابير عاجلة للتمكين من إنقاذ أرواح الفلسطينيين الذين يعيشون المعاناة في قطاع غزة.

وتضمنت الدراسة أرقاما وإحصائيات حول الأوضاع الصحية في قطاع غزة الذي يشهد أوضاعا إنسانية منذ 75 عاما، وآخذة بالتدهور منذ 7 تشرين الأول الماضي، عندما اندلعت الحرب من جديد.

وكانت غزة تحت الحصار لأكثر من 15 عاما، حيث كان حوالي 80 بالمئة من سكان القطاع يعتمدون في معيشتهم على المساعدات الدولية، و 60 بالمئة على المساعدات الغذائية، ويعيش في القطاع الذي يعد من أكثر الأماكن في العالم اكتظاظا بالسكان، أكثر من مليوني شخص، من بينهم حوالي 60 بالمئة تحت سن 25، و 50 بالمئة تحت سن 18 عاما.

كما جاء في الدراسة إنه على مدى أسابيع، تعرض الآلاف للقتل، بالإضافة إلى جرح آلاف آخرين، ناهيك عن الحرمان من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وهذا يشمل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة وكبار السن.

وأشادت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن بالتقرير والفيديو اللذين أعدتهما الجماعة حول الأوضاع الصحية في قطاع غزة.

وجاء ذلك في رسالة تلقتها الجماعة من ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن، استهلتها بالثناء على التقرير الذي وصفته المنظمة بالتقرير الشامل، وكذلك الفيديو الذي أعدته الجماعة الذي يظهر المأساة والوضع الصحي الذي لا يزال يتكشف في قطاع غزة.

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في رسالتها للجماعة، عددا من الدعوات تتماشى مع القانون الإنساني الدولي، وأهمها وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة كافة.

ووجهت جماعة عمان نداء باللغات المعتمدة في الأمم المتحدة إلى مندوبي وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في الأردن والإقليم، طالبتها استغلال الهدنة الإنسانية لنقل حجم الكارثة الإنسانية التي حلت بالقطاع من أجل الضغط لوقف حمام الدم، والوصول إلى هدنة طويلة تمنع امتداد الحرب إلى الإقليم.

وأطلقت الجماعة حملة عالمية لوقف العدوان على غزة، والعمل على معالجة الأزمة الصحية الإنسانية في القطاع.

وجاءت الحملة باللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة، وسيتم جمع التواقيع عليها لبناء حشد عالمي لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

كما شهدت صفحات التواصل الاجتماعي للجماعة تفاعلا عالميا خاصة مع حملة التوقيعات العالمية على عريضة وقف اطلاق النار، والحرب على غزة التي أطلقتها الجماعة بعدة لغات.

وبلغ عدد الأشخاص الذين وصلت إليهم دعوة الجماعة حتى ظهر أمس الأحد إلى "866100" شخص، وظهرت الدعوة على "1320801" صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي، وشارك "2263" شخصا دعوة الجماعة على صفحاتهم، ما يدل على المصداقية التي تتمتع بها الجماعة عند الجمهور في داخل المملكة وخارجها.

--(بترا)





ف ج

22/01/2024 12:46:03